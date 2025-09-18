करोड़ों का नुकसान पहुंचा गई बाढ़! दिल्ली में यमुना किनारे के पार्कों की बिगड़ी सूरत, पेड़ पौधे भी हो गए डैमेज
प्राथमिकता यह है कि घाट व पार्क को जल्द से जल्द आमजन के लिए सुरक्षित बनाया जा सके- अजय कुमार, DDA के अपर अभियंता
Published : September 18, 2025 at 5:01 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 5:35 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में आई हालिया बाढ़ ने राजधानी के कई खूबसूरत पार्कों को बुरी तरह प्रभावित किया है. विशेषकर नदी किनारे विकसित किए गए पार्कों को भारी नुकसान हुआ है. बाढ़ का पानी आने से पार्कों में करीब दो फीट ऊंची सिल्ट (रेत और मिट्टी) की परत जम गई है. इससे हरियाली व संरचनाओं को काफी नुकसान हुआ है.
राजधानी दिल्ली के मोनेस्ट्री मार्केट के पास स्थित वासुदेव घाट और वहां बने आलीशान वासुदेव पार्क को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है. करोड़ों रुपए की लागत से तैयार यह वासुदेव पार्क दिल्ली के प्रमुख आकर्षणों में गिना जाता था, लेकिन बाढ़ ने इस पार्क की खूबसूरती बिगाड़ दी है. पार्क के अधिकांश हिस्से में दो फीट ऊंची सिल्ट जमा हो गई है. जेसीबी मशीनों की मदद से रेत व मिट्टी को इकट्ठा कर दूसरी जगहों पर ले जाया जा रहा है, जिससे उन स्थानों पर डाला जा सके जहां पर मिट्टी के भराव की जरूरत है. वहीं पेड़ों की जड़ों में भी इस मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है.
स्ट्रक्चर बचाने के लिए मैनुअल सफाई, 15 से 20 दिन में होगा सफाई का काम पूरा
वासुदेव पार्क में जहां पर सीढ़ियां, पैदल मार्ग, सजावटी मूर्तियां और अन्य संरचनाएं बनी हुई हैं, वहां पर जेसीबी मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है. डीडीए ने वहां मजदूरों को लगाकर मैनुअल सफाई शुरू की है, जिससे संरचनाओं को नुकसान न पहुंचे. यदि ऐसे स्थानों पर जेसीबी से मिट्टी हटाई गई, तो स्ट्रक्चर खराब हो सकते हैं और सरकार को और बड़ा नुकसान हो सकता है. डीडीए अधिकारियों को अनुमान है कि इस सिल्ट को पूरी तरह हटाने में करीब 15 से 20 दिन का समय लगेगा.
पार्क की सूख गई हरियाली
वासुदेव पार्क की हरियाली पूरी तरह से सूख चुकी है. पार्क को दोबारा हरा-भरा करने में चार से छह महीने का समय लगेगा. वासुदेव घाट पर रोजाना होने वाली यमुना आरती भी फिलहाल बंद है, क्योंकि घाट और पार्क आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं.
असिता ईस्ट पार्क पानी से लबालब
यमुना किनारे विकसित किए जा रहे असिता ईस्ट पार्क (यमुना रिवर फ्रंट) को भी बाढ़ ने बुरी तरह तबाह कर दिया है. पार्क अभी भी पानी से लबालब भरा हुआ है. लाखों रुपए की लागत से लगाए गए फूल-पौधे, हरियाली सुख गई है. अन्य संरचनाएं भी प्रभावित हुई हैं. सरकार के लिए यह नुकसान करोड़ों में आंका जा रहा है.
जैसे-जैसे पानी का स्तर घट रहा है सफाई व मरम्मत का काम तेज किया जा रहा है. DDA के अपर अभियंता अजय कुमार का कहना है कि नुकसान की भरपाई में लंबा समय लगेगा.
यमुना नदी में आई बाढ़ ने दिल्ली के नदी किनारे बने पार्कों व घाटों की खूबसूरती छीन ली है. करोड़ों की लागत से बने इन हरित क्षेत्रों को फिर से संवारने में महीनों का समय व भारी खर्च लगेगा. जब तक मरम्मत और पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं होता, दिल्लीवासियों को इन पार्कों की सैर और यमुना आरती से वंचित रहना होगा.
ये भी पढ़ें- दिल्ली में अब यमुना किनारे नहीं बना पाएंगे अवैध घर और अपार्टमेंट, बाढ़ के बाद सरकार करने जा रही ये बड़ा काम
ये भी पढ़ें- दिल्ली बाढ़ पीड़ितों के लिए अच्छी खबर: पांच दिन बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से आया नीचे