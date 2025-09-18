ETV Bharat / state

करोड़ों का नुकसान पहुंचा गई बाढ़! दिल्ली में यमुना किनारे के पार्कों की बिगड़ी सूरत, पेड़ पौधे भी हो गए डैमेज

बाढ़ से बदसूरत हो गए पार्क ( ETV Bharat )

September 18, 2025

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में आई हालिया बाढ़ ने राजधानी के कई खूबसूरत पार्कों को बुरी तरह प्रभावित किया है. विशेषकर नदी किनारे विकसित किए गए पार्कों को भारी नुकसान हुआ है. बाढ़ का पानी आने से पार्कों में करीब दो फीट ऊंची सिल्ट (रेत और मिट्टी) की परत जम गई है. इससे हरियाली व संरचनाओं को काफी नुकसान हुआ है. राजधानी दिल्ली के मोनेस्ट्री मार्केट के पास स्थित वासुदेव घाट और वहां बने आलीशान वासुदेव पार्क को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है. करोड़ों रुपए की लागत से तैयार यह वासुदेव पार्क दिल्ली के प्रमुख आकर्षणों में गिना जाता था, लेकिन बाढ़ ने इस पार्क की खूबसूरती बिगाड़ दी है. पार्क के अधिकांश हिस्से में दो फीट ऊंची सिल्ट जमा हो गई है. जेसीबी मशीनों की मदद से रेत व मिट्टी को इकट्ठा कर दूसरी जगहों पर ले जाया जा रहा है, जिससे उन स्थानों पर डाला जा सके जहां पर मिट्टी के भराव की जरूरत है. वहीं पेड़ों की जड़ों में भी इस मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है. यमुना की बाढ़ से तबाह हुए दिल्ली के पार्क ! (ETV Bharat) स्ट्रक्चर बचाने के लिए मैनुअल सफाई, 15 से 20 दिन में होगा सफाई का काम पूरा

वासुदेव पार्क में जहां पर सीढ़ियां, पैदल मार्ग, सजावटी मूर्तियां और अन्य संरचनाएं बनी हुई हैं, वहां पर जेसीबी मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है. डीडीए ने वहां मजदूरों को लगाकर मैनुअल सफाई शुरू की है, जिससे संरचनाओं को नुकसान न पहुंचे. यदि ऐसे स्थानों पर जेसीबी से मिट्टी हटाई गई, तो स्ट्रक्चर खराब हो सकते हैं और सरकार को और बड़ा नुकसान हो सकता है. डीडीए अधिकारियों को अनुमान है कि इस सिल्ट को पूरी तरह हटाने में करीब 15 से 20 दिन का समय लगेगा. हरियाली व संरचनाओं को हुआ नुकसान (SOURCE: ETV BHARAT)

