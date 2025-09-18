ETV Bharat / state

करोड़ों का नुकसान पहुंचा गई बाढ़! दिल्ली में यमुना किनारे के पार्कों की बिगड़ी सूरत, पेड़ पौधे भी हो गए डैमेज

प्राथमिकता यह है कि घाट व पार्क को जल्द से जल्द आमजन के लिए सुरक्षित बनाया जा सके- अजय कुमार, DDA के अपर अभियंता

बाढ़ से बदसूरत हो गए पार्क
बाढ़ से बदसूरत हो गए पार्क (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2025 at 5:01 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 5:35 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में आई हालिया बाढ़ ने राजधानी के कई खूबसूरत पार्कों को बुरी तरह प्रभावित किया है. विशेषकर नदी किनारे विकसित किए गए पार्कों को भारी नुकसान हुआ है. बाढ़ का पानी आने से पार्कों में करीब दो फीट ऊंची सिल्ट (रेत और मिट्टी) की परत जम गई है. इससे हरियाली व संरचनाओं को काफी नुकसान हुआ है.

राजधानी दिल्ली के मोनेस्ट्री मार्केट के पास स्थित वासुदेव घाट और वहां बने आलीशान वासुदेव पार्क को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है. करोड़ों रुपए की लागत से तैयार यह वासुदेव पार्क दिल्ली के प्रमुख आकर्षणों में गिना जाता था, लेकिन बाढ़ ने इस पार्क की खूबसूरती बिगाड़ दी है. पार्क के अधिकांश हिस्से में दो फीट ऊंची सिल्ट जमा हो गई है. जेसीबी मशीनों की मदद से रेत व मिट्टी को इकट्ठा कर दूसरी जगहों पर ले जाया जा रहा है, जिससे उन स्थानों पर डाला जा सके जहां पर मिट्टी के भराव की जरूरत है. वहीं पेड़ों की जड़ों में भी इस मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है.

यमुना की बाढ़ से तबाह हुए दिल्ली के पार्क ! (ETV Bharat)

स्ट्रक्चर बचाने के लिए मैनुअल सफाई, 15 से 20 दिन में होगा सफाई का काम पूरा
वासुदेव पार्क में जहां पर सीढ़ियां, पैदल मार्ग, सजावटी मूर्तियां और अन्य संरचनाएं बनी हुई हैं, वहां पर जेसीबी मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है. डीडीए ने वहां मजदूरों को लगाकर मैनुअल सफाई शुरू की है, जिससे संरचनाओं को नुकसान न पहुंचे. यदि ऐसे स्थानों पर जेसीबी से मिट्टी हटाई गई, तो स्ट्रक्चर खराब हो सकते हैं और सरकार को और बड़ा नुकसान हो सकता है. डीडीए अधिकारियों को अनुमान है कि इस सिल्ट को पूरी तरह हटाने में करीब 15 से 20 दिन का समय लगेगा.

YAMUNA FLOOD DELHI DAMAGE IN PARKS
हरियाली व संरचनाओं को हुआ नुकसान (SOURCE: ETV BHARAT)

पार्क की सूख गई हरियाली
वासुदेव पार्क की हरियाली पूरी तरह से सूख चुकी है. पार्क को दोबारा हरा-भरा करने में चार से छह महीने का समय लगेगा. वासुदेव घाट पर रोजाना होने वाली यमुना आरती भी फिलहाल बंद है, क्योंकि घाट और पार्क आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं.

YAMUNA FLOOD DELHI DAMAGE IN PARKS
यमुना नदी के किनारे साफ-सफाई का चल रहा काम (SOURCE: ETV BHARAT)

असिता ईस्ट पार्क पानी से लबालब
यमुना किनारे विकसित किए जा रहे असिता ईस्ट पार्क (यमुना रिवर फ्रंट) को भी बाढ़ ने बुरी तरह तबाह कर दिया है. पार्क अभी भी पानी से लबालब भरा हुआ है. लाखों रुपए की लागत से लगाए गए फूल-पौधे, हरियाली सुख गई है. अन्य संरचनाएं भी प्रभावित हुई हैं. सरकार के लिए यह नुकसान करोड़ों में आंका जा रहा है.

YAMUNA FLOOD DELHI DAMAGE IN PARKS
बारिश से करोड़ों की हरियाली और संरचनाएं हुईं खराब (SOURCE: ETV BHARAT)
YAMUNA FLOOD DELHI DAMAGE IN PARKS
बाढ़ का पानी आने से 2 फीट ऊंची स्लिट जमी (SOURCE: ETV BHARAT)

जैसे-जैसे पानी का स्तर घट रहा है सफाई व मरम्मत का काम तेज किया जा रहा है. DDA के अपर अभियंता अजय कुमार का कहना है कि नुकसान की भरपाई में लंबा समय लगेगा.

YAMUNA FLOOD DELHI DAMAGE IN PARKS
बाढ़ में जलमग्न हुए निचले इलाके (ETV BHARAT)
YAMUNA FLOOD DELHI DAMAGE IN PARKS
जेसीबी से हटाई जा रही मिट्टी और गाद (SOURCE: ETV BHARAT)

यमुना नदी में आई बाढ़ ने दिल्ली के नदी किनारे बने पार्कों व घाटों की खूबसूरती छीन ली है. करोड़ों की लागत से बने इन हरित क्षेत्रों को फिर से संवारने में महीनों का समय व भारी खर्च लगेगा. जब तक मरम्मत और पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं होता, दिल्लीवासियों को इन पार्कों की सैर और यमुना आरती से वंचित रहना होगा.

YAMUNA FLOOD DELHI DAMAGE IN PARKS
15 से 20 दिन में होगा सफाई का काम पूरा (SOURCE: ETV BHARAT)
YAMUNA FLOOD DELHI DAMAGE IN PARKS
बाढ़ के बाद सूना वासुदेव घाट (SOURCE: ETV BHARAT)

