पश्चिमी विक्षोभ के चलते सरगुजा में बदला मौसम, गर्मी से राहत, आंधी के साथ बेमौसम बारिश - DUE TO WESTERN DISTURBANCE

सरगुजा: पश्चिमी विक्षोभ इन दिनों उत्तर भारत में सक्रिय है. एक वेल मार्क लो प्रेशर वेस्ट सेंट्रल वे ऑफ बंगाल में बना हुआ है. इसके चलते नमी वाली हवाएं मध्य भारत की ओर आ रही हैं. इन नमी भरी हवाओं के आने से सरगुजा के मौसम का मिजाज बदल गया है. तेज गर्मी से जहां लोगों को राहत मिली है वहीं आंधी और बेमौसम बारिश ने लोगों को प्रभावित भी किया है. मौसम का बदला मिजाज: मौसम वैज्ञानिक अक्षय मोहन भट्ट ने कहा कि दिन भर धूप और तेज गर्मी होती है. पर नमी वाली हवाओं के चलने से दोपहर के बाद 4 बजे से आसमान में बादल बनने शुरू हो जाते हैं. शाम के वक्त तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश होने लगती है. आंधी और बारिश के चलते मौसम का मिजाज बदल रहा है. बैमौसम बारिश से लोगों को परेशानी भी हो रही है. गर्मी से जरुर लोगों को राहत मिली है.

