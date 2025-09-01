राँची: झारखंड में मानसूनी सिस्टम अभी कमजोर पड़ गया है. जिसके चलते राज्य में 04 सितंबर तक सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद है.

मौसम केंद्र रांची के अनुसार 05 सितंबर से 11 सितंबर तक एक बार फिर राज्य भर में सामान्य बारिश होने की संभावना है. वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक एस. सी. मंडल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त महीने में अगर राज्यभर में हुई मानसूनी बारिश का आंकड़ा देखें तो बीते माह में भी सामान्य से 13% कम बारिश हुई है.

मौसम केंद्र रांची के अनुसार अगस्त महीने में होनेवाली सामान्य वर्षापात 290.6MM की तुलना में 251.5MM वर्षा हुई है जो सामान्य वर्षापात से करीब 13% कम है.

वज्रपात और तेज हवा को लेकर मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी (ETV Bharat)

बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लो प्रेशर एरिया का झारखंड पर असर कम!

वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक एस. सी. मंडल ने बताया कि नार्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में एक निम्न दवाब का क्षेत्र बन रहा है लेकिन उसकी दिशा झारखंड के दक्षिण ओडिशा की तरफ है. ऐसे में इस सिस्टम की वजह से राज्य में आसमान में बादल तो छाए रहेंगे. लेकिन कोल्हान के कुछ जिलों को छोड़ बाकी के जिलों में इस सिस्टम की वजह से बहुत अच्छी या भारी बारिश की संभावना बेहद कम है.

मौसम केंद्र की ओर से ये ताजा चेतावनी

मौसम केंद्र रांची ने अपने ताजा मौसम अपडेट में 02 सितंबर की सुबह 8.30 बजे से 03 सितंबर की सुबह 8.30 बजे के बीच के लिए ताजा चेतावनी जारी की है. जिसमें राज्य के दक्षिणी हिस्से वाले छह जिले गुमला, खूंटी, सरायकेला -खरसावां, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग द्वारा जारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)

वहीं 02 सितंबर से 06 सितंबर तक राज्य भर में कहीं-कहीं 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झोंके चलने और मेघगर्जन एवं वज्रपात की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

पूरे मानसून में अभी तक सामान्य से 26% अधिक हुई वर्षा

मौसम केंद्र रांची के अनुसार 01 जून से 01 सितंबर तक राज्य में होनेवाले सामान्य वर्षापात 807.1MM की जगह 1015.1MM वर्षा हुई है जो सामान्य वर्षापात से 26% अधिक है. राज्य के सर्वाधिक वर्षापात वाले चार जिलों में पूर्वी सिंहभूम में सामान्य से 73% अधिक, सरायकेला खरसावां में सामान्य से 65% अधिक, रांची में सामान्य से 56% अधिक और लातेहार में सामान्य से 50% अधिक वर्षापात रिकॉर्ड किया गया है. पाकुड़ में सामान्य से 19% कम बारिश हुई है बाकी के सभी जिलों में वर्षापात सामान्य बारिश के रेंज में है.

