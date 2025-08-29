कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में पर्यटन, बागवानी और किसानी के बाद ट्राउट माछली पालन लोगों की आर्थिकी रीढ़ बनने लगी थी. ट्राउट फिश फार्मिंग से जुड़े लोग हिमाचल के साथ साथ बाहरी राज्यों में भी इसका आयात करते हैं. अच्छी आमदनी के चलते हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हालांकि अपनी आर्थिक की को मजबूत करने के लिए युवाओं ने ट्राउट फिश फार्म खोले थे, लेकिन हालिया सालों में बरसात के दौरान होने वाले लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं के बाद से देश के बड़े-बड़े रेस्तरां और वीवीआईपी की टेबल पर सजने वाली ट्राउट फिश का अस्तित्व हिमाचल में खतरे में आ गया है.

प्राकृतिक आपदाओं के चलते कई ट्राउट फिश फार्म बंद हो चुके हैं और कई अब बंद होने की कगार पर हैं. इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि आपदा के दौरान ट्राउट फिश फार्म को नुकसान होने पर किसी तरह के आर्थिक मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है. लैंडस्लाइड, बाढ़ आने पर मालिक को खुद ही फिश फार्म को तैयार करना पड़ता है. इसपर लाखों रुपये का खर्च आता है. इसी कारण कुछ ट्राउट फार्मिंग से जुड़े लोग दोबारा से फार्म तैयार नहीं करवा पाते.

1550 मीट्रिक टन ट्राउट का उत्पादन

कुल्लू ट्राउट फिश उत्पादक संघ के अध्यक्ष का कहना है कि 'इस साल जुलाई और अगस्त माह में बादल फटने और नदी नालों में आई बाढ़ की घटनाओं से अब तक 100 फिश फार्म को खासा नुकसान पहुंचा है. हिमाचल प्रदेश की बात करे तो विभिन्न इलाकों में ट्राउट फिश फार्म की संख्या 800 है और हर साल 1550 मीट्रिक टन ट्राउट फिश का उत्पादन इन फार्म में किया जाता हैं. कुल्लू जिला की बात करें तो यहां पर हर साल लाखों सैलानी यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए यहां पर आते हैं. ऐसे में देश-विदेश से आए सैलानियों की यहां पर मुख्य तौर पर डिमांड ड्राफ्ट फिश ही रहती है. ट्राउट फिश के उत्पादन से यहां पर कई लोगों की आमदनी भी बढ़ी. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर 120 ट्राउट फिश फार्म हैं, लेकिन बार-बार नदी नालों में आई बाढ़ के चलते अब इनकी संख्या भी काम हो रही है. 2 महीने में आई बाढ़ की घटनाओं के चलते जिला कुल्लू में 30 से अधिक ट्राउट फिश फार्म को नुकसान पहुंचा है और यहां पर 15 से लेकर 25 हजार तक ट्राउट फिश भी बाढ़ की चपेट में आ गई है. इसके अलावा ट्राउट फिश फार्म के लिए बनाए गए भवन और पानी के टैंक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं. जिस कारण यहां पर नुकसान का आंकड़ा 4 करोड रुपए से भी अधिक हो सकता है.'

हिमाचल में 1550 मीट्रिक टन ट्राउट का उत्पादन (ETV Bharat)

नहीं है किसी मुआवजे का प्रावधान

ट्राउट फिश उत्पादक संघ का कहनाहै कि जिला कल्लू के अलावा मंडी के जंजैहली में भी ट्राउट फिश फार्म बाढ़ की चपेट में आए हैं. निरमंड में भी ट्राउट फिश फार्म को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई आखिर कैसे होगी. इसकी चिंता अब ट्राउट फार्मिंग करने वालों को सता रही है. किसी पशुपालक की गाय, भेड़, बकरी की मौत होती है तो उसे राहत देने के लिए सरकार मुआवजा देती है, लेकिन ट्राउट फिश फार्म को कोई नुकसान पहुंचता है तो आपदा में भी उसे राहत देने का कोई नियम नहीं है. ट्राउट फिश उत्पादक संघ ने कई बार अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखी हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है.

बाढ़ के कारण तालाब में मरी ट्राउट फिश (ETV Bharat)

इन जिलों में होता है उत्पादन

हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो ट्राउट फिश का उत्पादन पर्वतीय इलाकों में होता है. जहां पर पहाड़ों से ठंडा पानी लगातार बहता हो. शिमला, चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा के ऊंचाई वाले इलाकों में ट्राउट फिश का उत्पादन किया जाता है. ट्राउट फिश फार्म को बनाने के लिए सरकार की ओर से शुरुआती दौर में सब्सिडी दी जाती है और ट्राउट के अंडे या छोटे बच्चे भी उपलब्ध करवाता है. जनरल केटेगरी को 40 प्रतिशत और रिजर्व केटेगरी को 60 प्रतिशत सब्सिडी टैंक तैयार करने के लिए दी जाती है. इसके बाद फार्मर को ट्राउट उत्पादन अपने आप करना होता है. विभाग इसमें कोई मदद नहीं करता.

ट्राउट फिश (ETV Bharat)

फीड की समस्या का सामना कर रहे फार्मर

ट्राउट फार्मिंग से जुड़े लोगों को सबसे बड़ी समस्या फीड की आती है. यहां पर प्राइवेट कंपनियां ही फ्लोटिंग फीड तैयार करती हैं. ये फीड डेढ़ सौ रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलती है. ट्राउट फिश उत्पादक संघ का कहना है कि अगर सरकारी क्षेत्र में फ्लोटिंग फीड को तैयार किया जाए तो इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी, क्योंकि ट्राउट मछली पानी में तैरती हुई फीड को ही खाती है. अगर फीड पानी के तल में बैठ जाए तो ट्राउट इस फीड को बिल्कुल भी नहीं खाती है. सरकार को ट्राउट फिश उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फ्लोटिंग फीड तैयार करने वाला प्लांट लगाना चाहिए.

डीप फ्रिजर और बोरवेल पर सब्सिडी की मांग

ट्राउट फिश फार्मिंग करने वाले बलबीर यारकी ने कहा कि 'नदी नालों में बाढ़ आने के चलते ट्राउट फिश टैंक में ही मर जाती है. ऐसे में कई बार सरकार के समक्ष यह भी मांग रखी गई कि यहां पर ट्राउट फिश के लिए प्रोसेसिंग यूनिट को स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी फार्मर का आपदा या अन्य कारणों से नुकसान होता है. तो वो अपनी मछलियों को तुरंत प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाकर उसे डब्बे में पैक करवा सकता है. इससे फार्मर को भी नुकसान नहीं होगा और प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से उसे फिश को बाजार में बेचने की भी सुविधा मिलेगी. इसके अलावा उत्पादक संघ ने ने फार्म में बोरवेल, जनरेटर लगवाने के लिए भी सब्सिडी की मांग की थी, क्योंकि बरसात के समय में नदी नाले उफान पर रहते हैं. ऐसे में अगर फार्मर के पास अपना बोरवेल होगा. तो वों टैंकों में बोरवेल के पानी की सप्लाई कर सकेंगे. इसके अलावा ऑक्सीजन क्रिएटर पंप, डीप फ्रिज के लिए भी सब्सिडी दी जानी चाहिए, ताकि फार्मर अपनी मछलियों को डीप फ्रीजर में सुरक्षित कर सकें.'

मत्स्य विभाग से फार्मर नाराज

हिमाचल प्रदेश में मत्स्य विभाग ट्राउट फिश फार्म के लिए युवाओं को प्रेरित कर रहा है. वहीं, अपने फार्म में भी विभाग ट्राउट फिश तैयार कर रहा है. इससे भी निजी क्षेत्र में काम कर रहे फार्मर को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. फिश फार्मिंग से जुड़े देवी राम का कहना है कि 'मत्स्य विभाग कोल डैम में भी ब्राउन ट्राउट फिश का उत्पादन कर रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, जिस कारण मत्स्य विभाग इसे बाजार में 500 प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा है, जबकि रेनबो ट्राउट फिश का दाम 600 प्रति किलो है. ऐसे में मत्स्य विभाग खुद निजी क्षेत्र में काम कर रहे उत्पादकों का प्रतिद्वंदी बन रहा है, जिससे निजी क्षेत्र में काम करने वाले फार्मर को नुकसान उठाना पड़ता है. अन्य क्षेत्रों की बात करें तो वहां विभाग लोगों को ट्रेनिंग देता है और उन्हें सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन आपस में कभी प्रतिद्वंदी बनाकर कारोबार नहीं किया जाता है. इस बारे भी हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग को विचार करने की आवश्यकता है.'

आपदा के कारण फिश फार्म को पहुंच रहा नुकसान (ETV Bharat)

कई युवाओं ने छोड़ी ट्राउट फार्मिंग

जिला कुल्लू के पाहनाला में ट्राउट फिश फार्म का कारोबार छोड़ने वाले राहुल, हरीश ने बताया कि 'यहां पर पहले 9 ट्राउट फिश फार्म हुआ करते थे, लेकिन बार-बार नदी नालों में बाढ़ के चलते हमारे फार्म को काफी नुकसान हुआ, जिस कारण अब ट्राउट फिश का उत्पादन करना छोड़ दिया है. अब यहां पर मात्र दो लोग ही इस कारोबार से जुड़े हुए हैं और इस साल फिर से उनके फिश फार्म को नुकसान पहुंचा है. ट्राउट फिश के कारोबार में हमें बार-बार नुकसान उठाना पड़ रहा है और सरकार की ओर से कोई राहत भी नहीं मिल रही थी, जिस कारण अब अपने ट्राउट फिश फार्म को पूरी तरह से बंद कर दिया है.'

बाढ़ के पानी के कारण फार्म में मरी ट्राउट (ETV Bharat)

फार्म तैयार करने में लगता है समय

हिमाचल प्रदेश में बीते दो माह से हो रही भारी बारिश के चलते 100 फॉर्म को नुकसान पहुंचा है. ऐसे में अब इन सभी फार्मरों को अपने फार्म को तैयार करने में काफी समय लगेगा, क्योंकि ट्राउट फिश फार्म को तैयार करने के लिए एक साल से डेढ़ साल का समय लगता है. गुशेनी में ट्राउट फिश फॉर्मर रुधिर डोड का कहना हैं कि 'ट्राउट फिश फार्म के टैंक के साथ साथ भवन को भी काफी क्षति पहुंची है. ऐसे में पहले हमें अपने भवन सुरक्षित करने होंगे और उसके बाद फिर से टैंकों की सफाई कर यहां पर ट्राउट फिश के बच्चे डालने होंगे. बाढ़ के चलते वह डेढ़ साल पीछे चले गए हैं और लाखों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा है.'

फार्म में घुसा बाढ़ का गंदा पानी (ETV Bharat)

केंद्र के समक्ष रखा है मामला

हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग के निदेशक विवेक चंदेल ने बताया कि 'आपदा में जिन-जिन ट्राउट फिश फार्मर को नुकसान हुआ है. उसके बारे में सरकार को अवगत करवाया गया और प्रदेश सरकार ने भी यह मामला केंद्र सरकार को भेजा है. ऐसे में केंद्र सरकार से आपदा के तहत जो भी पैकेज जारी होगा. उसमें ट्राउट फिश फार्मर को राहत देने के भी मांग रखी गई है. इसके अलावा पतलीकूहल फिश फार्म को भी बाढ़ के चलते नुकसान पहुंचा है, लेकिन वहां पर ब्रुड स्टॉक को बचा लिया गया है. मत्स्य विभाग ने बाढ़ प्रभावित सभी फार्मर को ब्रूड स्टॉक उपलब्ध करवागा, ताकि वह दोबारा से अपने फार्म को सही तरीके से संचालित कर सकें.'

1986 में हुई थी ट्राउट फार्मिंग की शुरुआत

ट्राउट फिश का पालन हिमाचल प्रदेश में 1986 में भारत व नार्वे सरकार के साथ हुए समझौते के बाद आरंभ हुआ था. इसे पहली बार कोल्ड वाटर फिशिंग के तहत राज्य में लाया गया. ये मछली ठंडे, साफ और आक्सीजन युक्त पानी में पनपती है. हिमाचल की नदियां और झरने इसके लिए उपयुक्त पाए गए हैं. व्यावसायिक स्तर पर ट्राउट फिश फार्म के लिए कुल्लू जिले के पतलीकूहल को चुना गया. साल 1992 में नार्वे से ट्राउट का एक लाख बीज आयात कर यहां ब्रूड स्टॉक तैयार किया गया. 1997 में इसे निजी क्षेत्र में व्यापक रूप से अपनाया गया.

साफ पानी में मिलती है ट्राउट (ETV Bharat)

राज्य सरकार और मत्स्य पालन विभाग ने भी इस दिशा में पहल कर किसानों को प्रशिक्षण और अनुदान के माध्यम से प्रोत्साहित किया. राज्य सरकार ने ट्राउट मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए तालाब बनाने, मछली का बीज उपलब्ध कराने और तकनीकी सहयोग प्रदान करने जैसी कई योजनाएं शुरू कीं. इससे लोगों को इसमें आकर्षण दिखने लगा. ट्राउट मछली पालन की खासियत ये है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है, इस मछली का पालन साफ और ठंडे पानी में होता है. इसलिए इसे प्रदूषण रहित क्षेत्रों में ही पाला जा सकता है. इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है और पानी के प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग होता है. ट्राउट फिश ऊहल, तीर्थन, ब्यास नदी में मिलती है.

ट्राउट फिश के फायदे

ट्राउट आमतौर पर ठंडे और साफ पानी (नदी, झील या पहाड़ी इलाकों) में पाई जाती है. इसलिए इसका मांस ज़्यादा साफ और हल्का माना जाता है. इसका टेक्सचर सॉफ्ट और जूसी होता हैं और इसमें गंध भी कम होती है. ट्राउट फिश में ओमेगा 3, ओमेगा-6, विटामिन ए, विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यह गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद होती है. वहीं बच्चों के ब्रेन डेवेलपमेंट में सहायक होती है. यह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी रक्षा करती है और यह ट्राउट फिश दिल की बीमारी से भी दूर रखती है.

