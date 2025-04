ETV Bharat / state

तेज हवा और बारिश से मंडियों में अनाज भीगा, किसानों की बढ़ी चिंता, खुले में पड़ा हजारों क्विंटल अनाज - GRAIN GOT WET IN THE MARKET

चरखी दादरी: अनाज मंडी में हजारों क्विंटल अनाज खराब मौसम के बीच खुले में पड़ा हुआ है. बीती रात बारिश आने से गेहूं-सरसों की ढेरियां व बैग बारिश में भीग गए. वीरवार को श्रमिक ढेरियों व बैगों के समीप से पानी निकालते नजर आए. हालांकि मार्केट कमेटी के अधिकारी अनाज के ज्यादा नहीं भीगने और तिरपाल तेज हवा में उड़ने की बात कहकर आढ़तियों का बचाव करते नजर आए. वहीं, धीमी गति से उठान होने के कारण मंडी में लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. हजारों क्विंटल अनाज खुले में पड़ा : बता दें कि चरखी दादरी जिले में गेहूं व सरसों की आवक जोरों पर है. क्षेत्र के किसान बनाए गए खरीद केंद्रों पर एमएसपी के तहत सरकारी खरीद में फसल बेचने के लिए संबंधित मंडी और खरीद केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. जिले में सरसों खरीद के लिए तीन स्थान निर्धारित किए गए हैं, जहां 3 लाख 74 हजार क्विंटल सरसों की आवक हुई है, जिसमें से 2 लाख 31 हजार क्विंटल की खरीद और 1 लाख 31 हजार 400 क्विंटल सरसों का उठान हुआ है. मंडी में चारों ओर अनाज के ढेर नजर आ रहे हैं और मौसम खराब होने व बारिश के पूर्वानुमान के बीच भी हजारों क्विंटल अनाज खुले में पड़ा हुआ है, जो बीती रात बारिश में भीग गया. जींद में खुले में पड़ा अनाज भीगा (ETV Bharat) पानी निकालते नजर आए श्रमिक चरखी दादरी में बीती रात बारिश आई, जिसके कारण खुले में रखी गेहूं व सरसों की ढेरियां भीग गईं. कई स्थानों पर ढेरियों व अनाज के बैगों के समीप पानी जमा हो गया, जिसे वीरवार को श्रमिक झाड़ू व बाल्टी के जरिए निकालते नजर आए. वहीं कई स्थानों पर भीगी हुई सरसों को अलग करने, सुखाने में श्रमिक व्यस्त रहे. आढ़तियों को निर्देश दे रखे हैं : सचिव चरखी दादरी मार्केट कमेटी के सचिव विजय कुमार ने कहा कि बारिश की संभावना पहले से थी और आढ़तियों को तिरपाल व पॉलीथिन कवर से अनाज को ढकने के निर्देश दे दिए गए थे. उन्होंने कहा कि रात के समय बारिश के साथ तेज हवा आने के कारण तिरपाल उड़ गए, जिससे कुछ ढेरियां भीग गईं. उन्हें सुखाया जाएगा. बारिश में भीगने से अनाज को नुकसान नहीं हुआ है. जींद में भीगी फसलें (ETV Bharat)