दर्द से तड़प रही थी महिला मरीज, 10 किमी पैदल चलकर पालकी की मदद से पहुंचाया अस्पताल

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : September 12, 2025 at 3:51 PM IST 4 Min Read

मंडी: हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे सबसे अधिक नुकसान यहां की सड़कों को पहुंचा है. जिला के बालीचौकी उपमंडल में बरसात के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. इस कारण बहुत सी ग्रामीण सड़कें अभी तक बंद पड़ हुई हैं. कुछ सड़कें तो इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं कि उन्हें बहाल करने में अभी बहुत लंबा समय लगने वाला है. मंडी की कांढ़ा और खणी पंचायत की भी यही हाल है. यहां जाने वाली सड़क कई दिनों से बंद है. इसके चलते लोगों को राशन, पानी और अन्य सामान ढोने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. कांढ़ा और खणी संपर्क मार्ग के बाधित होने से सबसे मुश्किल काम मरीजों को अस्पताल पहुंचाना है. यहां मरीजों को कुर्सी पर डंडे लगाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया जा रहा है. इसके लिए करीब 10 से 12 किलोमीटर तक मरीज को कंधों पर उठाकर चलना पड़ रहा है. वीरवार को खणी पंचायत के नेहरा गांव की फागनी देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई. हालत ज्यादा खराब होने पर ग्रामीणों ने कुर्सी की पालकी बनाकर मरीज को दस किलोमीटर का कठिन पैदल सफर तय करके नोना गांव पहुंचाया. यहां से मरीज को गाड़ी के माध्यम से अस्पताल तक ले जाया गया. ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि उनके क्षेत्रों की सड़कों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए. ऐसी परिस्थतियों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं सरकार आपदा के कारण सिर्फ उन सड़कों की बहाली पर ज्यादा काम कर रही है जो मुख्य सड़कें हैं. ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली बहुत सी सडकें अभी भी बंद पड़ी हुई हैं. ग्रामीण इन सड़कों की बहाली का इंतजार कर रहे हैं. पालकी पर मरीज को पहुंचाया गया अस्पताल (ETV Bharat) कुल्लू में भी सड़कें बंद होने से बढ़ी परेशानी