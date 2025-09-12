ETV Bharat / state

दर्द से तड़प रही थी महिला मरीज, 10 किमी पैदल चलकर पालकी की मदद से पहुंचाया अस्पताल

हिमाचल के कई ग्रामीणों क्षेत्रों में अभी भी सड़कें बहाल नहीं हो पाई हैं. इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

पालकी से मरीज को ले जाते लोग
पालकी से मरीज को ले जाते लोग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 3:51 PM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे सबसे अधिक नुकसान यहां की सड़कों को पहुंचा है. जिला के बालीचौकी उपमंडल में बरसात के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. इस कारण बहुत सी ग्रामीण सड़कें अभी तक बंद पड़ हुई हैं. कुछ सड़कें तो इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं कि उन्हें बहाल करने में अभी बहुत लंबा समय लगने वाला है. मंडी की कांढ़ा और खणी पंचायत की भी यही हाल है. यहां जाने वाली सड़क कई दिनों से बंद है. इसके चलते लोगों को राशन, पानी और अन्य सामान ढोने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

कांढ़ा और खणी संपर्क मार्ग के बाधित होने से सबसे मुश्किल काम मरीजों को अस्पताल पहुंचाना है. यहां मरीजों को कुर्सी पर डंडे लगाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया जा रहा है. इसके लिए करीब 10 से 12 किलोमीटर तक मरीज को कंधों पर उठाकर चलना पड़ रहा है. वीरवार को खणी पंचायत के नेहरा गांव की फागनी देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई. हालत ज्यादा खराब होने पर ग्रामीणों ने कुर्सी की पालकी बनाकर मरीज को दस किलोमीटर का कठिन पैदल सफर तय करके नोना गांव पहुंचाया. यहां से मरीज को गाड़ी के माध्यम से अस्पताल तक ले जाया गया. ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि उनके क्षेत्रों की सड़कों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए. ऐसी परिस्थतियों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं सरकार आपदा के कारण सिर्फ उन सड़कों की बहाली पर ज्यादा काम कर रही है जो मुख्य सड़कें हैं. ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली बहुत सी सडकें अभी भी बंद पड़ी हुई हैं. ग्रामीण इन सड़कों की बहाली का इंतजार कर रहे हैं.

पालकी पर मरीज को पहुंचाया गया अस्पताल (ETV Bharat)

कुल्लू में भी सड़कें बंद होने से बढ़ी परेशानी

वहीं, कुल्लू में 204 सड़कें अभी भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद पड़ी हुई है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भारी परेशानी हो रही है. सड़कें ना होने के चलते ना तो लोग कहीं जा सकते हैं और ना ही उन तक कोई मदद समय पर पहुंच पा रही है. सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण इलाकों में गर्भवती महिलाओं को हो रही है. बीते दिनों भी उपमंडल बंजार में प्रसव के लिए महिलाओं को ग्रामीणों ने पालकी पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया था. उसके बाद गाड़ी के माध्यम से उसे कुल्लू लाया गया, जहां पर उसे प्रसव के लिए भर्ती किया गया. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उठाए गए इस कदम से जिला भर में गर्भवती महिलाओं को काफी मदद मिलेगी.

कुल्लू में बनाया गया बर्थ वेटिंग होम सेंटर

प्राकृतिक आपदा से राहत देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल शुरू की है, जिससे अब गर्भवती महिलाओं की परेशानियां कम होंगी. जिला कुल्लू के ग्रामीण इलाकों में सड़के बंद होने के चलते गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए समय पर ढालपुर अस्पताल पहुंच सकें. इसके लिए अब तेगुबेहड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बर्थ वेटिंग होम स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया है, ताकि महिलाएं प्रसव से पहले ही यहां पर भर्ती हो सकें. इससे समय पर सही तरीके से उनका प्रसव हो पाएगा.

जिला कुल्लू के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू डॉ. एनआर पवार ने कहा कि 'तेगूबेहड़ अस्पताल के बर्थ वेटिंग होम में मरीज के साथ एक तीमारदार रह सकेगा. आपदा प्रभावित क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के उपचार और सुरक्षित प्रसव की अस्पताल में पूरी व्यवस्था है. वर्तमान में आपदा के दौरान सड़क नेटवर्क से कटीं दुर्गम पंचायतों की गर्भवती महिलाओं और जच्चा-बच्चा की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी. ऐसी गर्भवती महिलाओं को नागरिक अस्पताल तेगूबहड़ में स्थानांतरित किया जाएगा, जिनके क्षेत्रों में अभी सड़कें बहाल नहीं हुई हैं और प्रसव में एक से डेढ़ माह का समय शेष है. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें.'

