देहरादून में तमसा नदी का रौद्र रूप, टपकेश्वर मंदिर को पहुंचा नुकसान, गुफा में घुसा मलबा, महंतों ने भागकर बचाई जान

टपकेश्वर मंदिर को पहुंचा नुकसान ( PHOTO- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 16, 2025 at 1:47 PM IST 4 Min Read