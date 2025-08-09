साहिबगंज: जिला का दियारा क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो चुका है. जिला के मिर्जाचौकी छोर से लेकर बंगाल के फरक्का बराज तक करीब 83 किमी तक बहने वाली गंगा नदी के किनारे बसने वाला गांव बाढ़ की चपेट में है.

जिला में दियारा क्षेत्र के साथ रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है. लोग धर्मशाला में शरण लेने लगे हैं. शनिवार की सुबह छह बजे तक गंगा का जलस्तर 28.37 मीटर मापा गया जो खतरे के निशान 27.25 मीटर से करीब एक मीटर 12 सेमी ऊपर से बह रही है. इसके साथ प्रति दो घंटे में दो सेमी की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है. जो चिंता विषय बना हुआ है.

साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा क्षेत्र पानी में डूब गया (Etv Bharat)

केंद्रीय जल आयोग के साइट इंचार्ज छोटे लाल मालतो ने बताया कि सुबह से प्रति दो घंटा में एक सेमी की रफ्तार से पानी में बढ़ोतरी है. कल यानी रविवार को गंगा पूर्वानुमान के अनुसार 28.50 मीटर तक पहुंचने की उम्मीद है. बाढ़ से चार प्रखंड मिलाकर 34 पंचायत से करीब 50 हजार से अधिक परिवार प्रभावित हो गए है. जिसमें सदर प्रखंड साहिबगंज के 11 पंचायत, तालझारी के चार पंचायत, राजमहल के छह व उधवा के 14 पंचायत सहित अन्य प्रखंड भी प्रभावित होता है.

दियारा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित (Etv Bharat)

बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि अभी तक किसी प्रकार का राहत सामग्री नहीं मिल रहा है. सबसे अधिक पशु का चारा का समस्या हो गया है. नाव सीज नहीं होने से बच्चों को घर के छप्पर पर रखना पड़ रहा है. जिला प्रशासन से अपील है कि सुरक्षा प्रदान किया जाए.

दियारा क्षेत्र पानी में डूबा, लोग प्रभावित (ETV Bharat)

सदर प्रखंड के दियारा क्षेत्र रामपुर, टोपरा टोला, शोभनपुर, नाढ़ी दियारा बाढ़ से पूरी तरह जलमग्न हो चुका है. बाढ़ पीड़ित परिवार घर के छप्पर पर रहकर दिन काट रहे है. कुछ लोग मचान पर खाना पीना बना रहे है. कुछ मवेशी को मचान पर रखे है. पानी घटने का इंतजार कर रहे है. बाढ़ में इन क्षेत्रों में चापाकल डूब जाने से पेयजल की समस्या उत्पन्न हो चुकी है. हालांकि लोग मजबूरी में मवेशी को लेकर सुरक्षित स्थान पर लेकर पहुंचने लगे है.

गंगा नदी के किनारे बसने गांवों में घुसा बाढ़ का पानी (ETV Bharat)

शहरवासी धर्मशाला में लेने लगे शरण

साहिबगंज नगर परिषद के आधा दर्जन से अधिक वार्ड बाढ़ की चपेट में आ चुका है. शहर के भरतिया कॉलोनी, हबीबपुर, पाइप रोड, चानन, कबूतखोपी, दहला में बाढ़ का पानी आ चुका है. भरतिया कालोनी के 54 क्वाटर में पानी घुस गया है. नीचे के आवास के निचले तल्ले में पानी घुस जाने से लोग ई-रिक्शा (टोटो) पर सामान लादकर बड़ी धर्मशाला में शरण लेने लगे हैं. हबीबपुर में में पानी घुस चुका है, पुल और गली में पानी चढ़ जाने से लोग परेशान हैं. हबीबपुर से लेकर बिजली घाट पुल तक व मां बायसी स्थान के आसपास पानी हो जाने से स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ गयी है.

