Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

साहिबगंज में उफान पर गंगा नदी, पानी में डूबा दियारा क्षेत्र - VILLAGE FLOODED WITH WATER

साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा क्षेत्र पानी में डूब गया है. इससे कई गांव प्रभावित हुए हैं.

Due to rising water level of river Ganga Diara area got submerged in water in Sahibganj
दियारा क्षेत्र में पानी घुसने से छप्पर पर बैठे बच्चे (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2025 at 11:52 AM IST

3 Min Read

साहिबगंज: जिला का दियारा क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो चुका है. जिला के मिर्जाचौकी छोर से लेकर बंगाल के फरक्का बराज तक करीब 83 किमी तक बहने वाली गंगा नदी के किनारे बसने वाला गांव बाढ़ की चपेट में है.

जिला में दियारा क्षेत्र के साथ रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है. लोग धर्मशाला में शरण लेने लगे हैं. शनिवार की सुबह छह बजे तक गंगा का जलस्तर 28.37 मीटर मापा गया जो खतरे के निशान 27.25 मीटर से करीब एक मीटर 12 सेमी ऊपर से बह रही है. इसके साथ प्रति दो घंटे में दो सेमी की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है. जो चिंता विषय बना हुआ है.

साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा क्षेत्र पानी में डूब गया (Etv Bharat)

केंद्रीय जल आयोग के साइट इंचार्ज छोटे लाल मालतो ने बताया कि सुबह से प्रति दो घंटा में एक सेमी की रफ्तार से पानी में बढ़ोतरी है. कल यानी रविवार को गंगा पूर्वानुमान के अनुसार 28.50 मीटर तक पहुंचने की उम्मीद है. बाढ़ से चार प्रखंड मिलाकर 34 पंचायत से करीब 50 हजार से अधिक परिवार प्रभावित हो गए है. जिसमें सदर प्रखंड साहिबगंज के 11 पंचायत, तालझारी के चार पंचायत, राजमहल के छह व उधवा के 14 पंचायत सहित अन्य प्रखंड भी प्रभावित होता है.

Due to rising water level of river Ganga Diara area got submerged in water in Sahibganj
दियारा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित (Etv Bharat)

बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि अभी तक किसी प्रकार का राहत सामग्री नहीं मिल रहा है. सबसे अधिक पशु का चारा का समस्या हो गया है. नाव सीज नहीं होने से बच्चों को घर के छप्पर पर रखना पड़ रहा है. जिला प्रशासन से अपील है कि सुरक्षा प्रदान किया जाए.

Due to rising water level of river Ganga Diara area got submerged in water in Sahibganj
दियारा क्षेत्र पानी में डूबा, लोग प्रभावित (ETV Bharat)

सदर प्रखंड के दियारा क्षेत्र रामपुर, टोपरा टोला, शोभनपुर, नाढ़ी दियारा बाढ़ से पूरी तरह जलमग्न हो चुका है. बाढ़ पीड़ित परिवार घर के छप्पर पर रहकर दिन काट रहे है. कुछ लोग मचान पर खाना पीना बना रहे है. कुछ मवेशी को मचान पर रखे है. पानी घटने का इंतजार कर रहे है. बाढ़ में इन क्षेत्रों में चापाकल डूब जाने से पेयजल की समस्या उत्पन्न हो चुकी है. हालांकि लोग मजबूरी में मवेशी को लेकर सुरक्षित स्थान पर लेकर पहुंचने लगे है.

Due to rising water level of river Ganga Diara area got submerged in water in Sahibganj
गंगा नदी के किनारे बसने गांवों में घुसा बाढ़ का पानी (ETV Bharat)

शहरवासी धर्मशाला में लेने लगे शरण

साहिबगंज नगर परिषद के आधा दर्जन से अधिक वार्ड बाढ़ की चपेट में आ चुका है. शहर के भरतिया कॉलोनी, हबीबपुर, पाइप रोड, चानन, कबूतखोपी, दहला में बाढ़ का पानी आ चुका है. भरतिया कालोनी के 54 क्वाटर में पानी घुस गया है. नीचे के आवास के निचले तल्ले में पानी घुस जाने से लोग ई-रिक्शा (टोटो) पर सामान लादकर बड़ी धर्मशाला में शरण लेने लगे हैं. हबीबपुर में में पानी घुस चुका है, पुल और गली में पानी चढ़ जाने से लोग परेशान हैं. हबीबपुर से लेकर बिजली घाट पुल तक व मां बायसी स्थान के आसपास पानी हो जाने से स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ गयी है.

इसे भी पढ़ें- साहिबगंज में बाढ़ जैसे हालात! टोपरा टोला में कटाव जारी, घर छोड़कर जाने के लिए लोग मजबूर

इसे भी पढे़ं- साहिबगंज में गंगा का जलस्तर 26.89 मीटर, बाढ़ का खतरा बढ़ा, प्रशासन अलर्ट

इसे भी पढ़ें- भारी बारिश के कारण स्कूल और हॉस्टल में घुसा बाढ़ का पानी, 162 बच्चों ने छत पर चढ़कर बचाई जान

साहिबगंज: जिला का दियारा क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो चुका है. जिला के मिर्जाचौकी छोर से लेकर बंगाल के फरक्का बराज तक करीब 83 किमी तक बहने वाली गंगा नदी के किनारे बसने वाला गांव बाढ़ की चपेट में है.

जिला में दियारा क्षेत्र के साथ रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है. लोग धर्मशाला में शरण लेने लगे हैं. शनिवार की सुबह छह बजे तक गंगा का जलस्तर 28.37 मीटर मापा गया जो खतरे के निशान 27.25 मीटर से करीब एक मीटर 12 सेमी ऊपर से बह रही है. इसके साथ प्रति दो घंटे में दो सेमी की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है. जो चिंता विषय बना हुआ है.

साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा क्षेत्र पानी में डूब गया (Etv Bharat)

केंद्रीय जल आयोग के साइट इंचार्ज छोटे लाल मालतो ने बताया कि सुबह से प्रति दो घंटा में एक सेमी की रफ्तार से पानी में बढ़ोतरी है. कल यानी रविवार को गंगा पूर्वानुमान के अनुसार 28.50 मीटर तक पहुंचने की उम्मीद है. बाढ़ से चार प्रखंड मिलाकर 34 पंचायत से करीब 50 हजार से अधिक परिवार प्रभावित हो गए है. जिसमें सदर प्रखंड साहिबगंज के 11 पंचायत, तालझारी के चार पंचायत, राजमहल के छह व उधवा के 14 पंचायत सहित अन्य प्रखंड भी प्रभावित होता है.

Due to rising water level of river Ganga Diara area got submerged in water in Sahibganj
दियारा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित (Etv Bharat)

बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि अभी तक किसी प्रकार का राहत सामग्री नहीं मिल रहा है. सबसे अधिक पशु का चारा का समस्या हो गया है. नाव सीज नहीं होने से बच्चों को घर के छप्पर पर रखना पड़ रहा है. जिला प्रशासन से अपील है कि सुरक्षा प्रदान किया जाए.

Due to rising water level of river Ganga Diara area got submerged in water in Sahibganj
दियारा क्षेत्र पानी में डूबा, लोग प्रभावित (ETV Bharat)

सदर प्रखंड के दियारा क्षेत्र रामपुर, टोपरा टोला, शोभनपुर, नाढ़ी दियारा बाढ़ से पूरी तरह जलमग्न हो चुका है. बाढ़ पीड़ित परिवार घर के छप्पर पर रहकर दिन काट रहे है. कुछ लोग मचान पर खाना पीना बना रहे है. कुछ मवेशी को मचान पर रखे है. पानी घटने का इंतजार कर रहे है. बाढ़ में इन क्षेत्रों में चापाकल डूब जाने से पेयजल की समस्या उत्पन्न हो चुकी है. हालांकि लोग मजबूरी में मवेशी को लेकर सुरक्षित स्थान पर लेकर पहुंचने लगे है.

Due to rising water level of river Ganga Diara area got submerged in water in Sahibganj
गंगा नदी के किनारे बसने गांवों में घुसा बाढ़ का पानी (ETV Bharat)

शहरवासी धर्मशाला में लेने लगे शरण

साहिबगंज नगर परिषद के आधा दर्जन से अधिक वार्ड बाढ़ की चपेट में आ चुका है. शहर के भरतिया कॉलोनी, हबीबपुर, पाइप रोड, चानन, कबूतखोपी, दहला में बाढ़ का पानी आ चुका है. भरतिया कालोनी के 54 क्वाटर में पानी घुस गया है. नीचे के आवास के निचले तल्ले में पानी घुस जाने से लोग ई-रिक्शा (टोटो) पर सामान लादकर बड़ी धर्मशाला में शरण लेने लगे हैं. हबीबपुर में में पानी घुस चुका है, पुल और गली में पानी चढ़ जाने से लोग परेशान हैं. हबीबपुर से लेकर बिजली घाट पुल तक व मां बायसी स्थान के आसपास पानी हो जाने से स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ गयी है.

इसे भी पढ़ें- साहिबगंज में बाढ़ जैसे हालात! टोपरा टोला में कटाव जारी, घर छोड़कर जाने के लिए लोग मजबूर

इसे भी पढे़ं- साहिबगंज में गंगा का जलस्तर 26.89 मीटर, बाढ़ का खतरा बढ़ा, प्रशासन अलर्ट

इसे भी पढ़ें- भारी बारिश के कारण स्कूल और हॉस्टल में घुसा बाढ़ का पानी, 162 बच्चों ने छत पर चढ़कर बचाई जान

For All Latest Updates

TAGGED:

SAHIBGANJWATER LEVEL OF RIVER GANGADIARA AREA GOT SUBMERGED IN WATERबाढ़ की चपेट में गांवVILLAGE FLOODED WITH WATER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

श्रावणी मेला 2025: देवघर में कैसे स्थापित हुआ ज्योतिर्लिंग, शिव को क्यों प्रिय है जलार्पण, जनिए वह सब कुछ जो जानना है जरूरी

झारखंड के इस जिले में पाए जाते हैं '21 रहस्मयी शिवलिंग', नागवंशी इतिहास से है जुड़ा, जो स्वर्णरेखा नदी की बहती धारा के बीच है विराजमान

पौराणिक है पावेश्वर धाम, यहां के शिवलिंग पर कभी रावण ने की थी पूजा! जानें, इस पावन मंदिर की कहानी

400 एकड़ में फैले जंगल का है अपना रखवाला, सरकार से नहीं लेता सैलेरी, 100 साल से चली आ रही है परंपरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.