करनाल में मंडराने लगा डेंगू का खतरा, अब तक 14 मामले पाये गए, घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग लार्वा जांच में जुटा - DENGUE LOOMS IN KARNAL

स्वास्थ्य विभाग करनाल में डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए लगातार अभियान चला रहा है.

DENGUE LOOMS IN KARNAL
करनाल में मंडराने लगा डेंगू का खतरा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2025 at 3:55 PM IST

करनाल: स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट ने चौंकाया है. अब डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर कारों में भी पाए जा रहा है. अधिकारी बताते हैं कि यह एडीज मच्छर 400 मीटर की सीमा तक ही अपने दम पर जा सकता है. इसके अलावा किसी अन्य वाहक जैसे कार में, इंसानों के साथ ये मच्छर कहीं भी जा सकता है. यह अंधेरे और ठंडी जगहों जैसे घर के कोने या कारों में छिपकर बैठता है. ये मच्छर खासकर दिन में और दोपहर के समय ही काटता है. करनाल की डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. अनु शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे घरों में डेंगू का मच्छर नहीं पनपने दें. खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित करें. स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू के बारे में जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

डेंगू के 14 मामले आये सामनेः करनाल की डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. अनु शर्मा ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है. डेंगू फैलने के कारण, बचाव और बीमारी के लक्षण के बारे में जानकारी जरूरी है. उन्होंने बताया कि अभी तक जिले में 14 मामले सामने आये हैं. इनमें ज्यादा मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है. कोई किसी कारण से बाहर गया था तो कुछ लोग जैसे छात्र बाहर रहकर पढ़ाई करते थे. वहां बीमार पड़ने पर घर वापस आ गए. यहां जांच होने पर उनमें डेंगू पाये गए. उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार हो, थकावट हो, शरीर में दर्द रह रहा हो तो ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में तुरंत जांच कराएं.

करनाल में डेंगू के 14 मामले पाये गए (Etv Bharat)

जिले में डेंगू रोकथाम अभियान एक नजर मेंः

  1. डेंगू पर रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की 166 टीमें मैदान में कार्यरत.
  2. अब तक 7,67,800 घरों की हुई जांच.
  3. 4,150 घरों में लार्वा मिला.
  4. 1,606 घर मालिकों को नोटिस.
  5. 6,752 लोगों की स्क्रीनिंग, 14 मरीज डेंगू पॉजिटिव.

कहां मिल रहा लार्वाः स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार सबसे ज्यादा लार्वा कूलरों, गमलों, फ्रिज की ट्रे और पक्षियों के पानी के बर्तनों में मिला है. लोग अक्सर कूलर का पानी बदले बिना उसी में पानी भरते रहते हैं, जिससे मच्छर तेजी से पनपते हैं.

करनाल में डेंगू के मामले
सालमामले
2017234
2018 104
2019029
2020 093
2021304
2022 335
2024 624
2025 014 (अब तक)


डेंगू से बचाव के उपाय:

  1. हर रविवार ड्राई डे मनाएं.
  2. कूलर, टंकी, गमले और फ्रिज की ट्रे का पानी निकालें.
  3. पानी की टंकियों को ढककर रखें.
  4. पूरी बाजू के कपड़े पहनें और मच्छरदानी का प्रयोग करें.
  5. बुखार आने पर तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं.

क्या न करें:

  1. घर के आसपास गड्ढों और खाली डिब्बों में पानी जमा न होने दें.
  2. बेकार प्लास्टिक, कप, बोतल या पॉलिथिन खुले में न फेंके.

