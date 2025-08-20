कांगड़ा: आसमान से बरसती बारिश और पहाड़ों से आता सैलाब गांव–गांव की खुशियां बहाकर ले जाने पर आमदा है. पौंग डैम से पानी छोड़े जाने से ब्यास नदी उफान पर है. ब्यास नदी के उफान ने मंड क्षेत्र के लोगों को अपने घर-द्वार छोड़ने पर मजबूर कर दिया है. कोई मां अपने मासूम बच्चे का हाथ थामे हुए है, तो कोई बुजुर्ग कांपते कदमों के सहारे अपने जड़ों से बिछड़ते घर को नज़र भरकर देख रहा है आंसू भरी आंखों से घर की चौखट को छोड़ते ग्रामीणों के दिल में बस यही दर्द है कि पता नहीं कब वापस लौट पाएंगे.

लोगों को राहत शिविरों में इसलिए भेजा जा रहा है, क्योंकि पौंग में जलस्तर काफी बढ़ गया है. डैम से पानी छोड़े जाने पर निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं. इससे जान माल के भारी नुकसान की आशंका है. ऐसे में प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए राहत शिविरों की व्यवस्था की है और लोगों से गुजारिश की है कि वो तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे. एसडीएम फतेहपुर ने बताया कि 'पौंग डैम से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा 50 हज़ार क्यूसेक से बढ़कर 70 हजार क्यूसेक तक जा सकती है, जिससे व्यास नदी का बहाव और तेज हो जाएगा. प्रशासन की पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और तुरंत राहत शिविरों में शरण लें.'

'घर तो बन जाएंगे जान बची रहनी चाहिए'

राहत शिविरों की ओर जाते लोगों के चेहरों पर बेबसी थी. इन्हें अपनी छोटी सी दुनिया उजड़ने का डर सता रहा है, लेकिन इसके साथ ही उम्मीद भी थी कि ये कुदरती कहर बीत जाएगा. एक ग्रामीण ने डबडबाई आंखों से कहा घर तो दोबारा बन जाएंगे, बस जानें बची रहनी चाहिए. आज मंड क्षेत्र की गलियों में सन्नाटा है, मगर शिविरों में जिंदगी की लौ जलाए लोग हाथ जोड़ दुआ कर रहे हैं कि यह मुश्किल घड़ी जल्दी टल जाए और सबके घर फिर से हंसी-खुशी से भर उठें.

1383 से अधिक पहुंचा जलस्तर

बीबीएमबी द्वारा जारी ताज़ा डाटा के अनुसार 20 अगस्त की सुबह 7 बजे तक पौंग डैम का जलस्तर 1383.13 फुट दर्ज किया गया. डैम में पानी की आमद (इनफ्लो) 68,967 क्यूसेक रही. वहीं, कुल 61,878 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसमें से 17,456 क्यूसेक टरबाइन से और 44,422 क्यूसेक स्पिलवे से छोड़ा गया. डाउनस्ट्रीम एसएनबी पर जलप्रवाह 50,153 क्यूसेक और एमएचसी से 11,500 क्यूसेक दर्ज किया गया.

बढ़ सकती हैं मुश्किलें

बता दें पौंग बांध में 1410 फीट तक पानी स्टोर करने की क्षमता है, जबकि 1390 फीट के निशान को खतरे का निशान घोषित किया गया है. ऐसे में यहां 1390 फीट से ऊपर पानी स्टोर नहीं किया जाता है. इसके बाद फ्लड गेट खोल दिए जाते हैं. कई दिनों से पौंग बांध के फ्लड गेट खोले जा रहे हैं, लेकिन ऊपरी इलाकों में लगातार बादल फटने जैसी घटनाओं और भारी बारिश के कारण काफी ज्यादा पानी आ रहा है, जिससे लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है. अभी मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम के खराब रहने की संभावना है. ऐसे में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ सकता है. इसके चलते बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं.

