बारिश ने किया दशहरा पर्व का मजा किरकिरा, पूरी तरह नहीं जल पाए रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले

बारिश ने किया दशहरा पर्व का मजा किरकिरा ( PHOTO-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 2, 2025 at 8:07 PM IST 5 Min Read