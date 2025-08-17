ETV Bharat / state

मंडी में बारिश ने फिर मचाई तबाही, गाड़ियां-मकान और मवेशी बहे, लोगों ने भाग कर बचाई जान - MANDI HEAVY RAIN

मंडी के कई क्षेत्रों में बीती रात को हुई बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है. कई घर और गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं.

मंडी बीती रात को हुई बारिश के बाद के तस्वीर
मंडी बीती रात को हुई बारिश के बाद के तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 9:19 AM IST

Updated : August 17, 2025 at 10:46 AM IST

3 Min Read

मंडी: जिला की औट तहसील के कुछ स्थानों पर बीती रात और आज सुबह हुई भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है. यहां कुछ स्थानों पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आई हैं. पनारसा, टकोली और नगवाईं में फ्लैश फ्लड के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. ऊपर पहाड़ी पर जमकर हुई बारिश के कारण बहुत सा मलबा बहकर हाईवे तक आ पहुंचा, जिससे कई घरों में पानी और मलबा घुसने के साथ ही कई वाहन भी इसकी चपेट में आ गए हैं.

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे इस मलबे के कारण यातायात के लिए बाधित हो गया है. हालांकि हाईवे पर अन्य स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिस कारण भी हाईवे यातायात के लिए बंद हुआ है. फ्लैश फ्लड के कारण ज्यादा नुकसान पनारसा, टकोली और नगवाईं में देखने को मिल रहा है. नगवाईं में नाले में मलबे के कारण अपना रास्ता बदल लिया और नाला सीधा घरों में जा घुसा. कई जगहों पर बारिश के बाद तबाही और मलबा ही नजर आ रहा है. प्रशासन की टीमों ने तुरंत प्रभाव से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं.

मंडी में बारिश से तबाही (ETV Bhrat)

कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान

औट तहसील के तहत आने वाले सारानाला के पास फोरलेन निर्माण में लगी कंपनी के कार्यालय के साथ बहते नाले ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया. इस कारण कंपनी के कार्यालय की सुरक्षा दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जब यहां नाले ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो यहां रह रहे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई. हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान हुआ है, लेकिन कंपनी के सामान को भारी नुकसान हुआ है.

कटौला में भारी तबाही

वहीं, द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली कटौला तहसील में बहुत से स्थानों पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिस कारण नदी नालों के जलस्तर में भारी इजाफा हुआ है और उनके साथ लगती जमीनों और घरों को भी नुकसान पहुंचा है. ग्राम पंचायत शेगली में एक का घर बह गया है, जबकि कटौला से माहुर जाने वाले पुल के भी तेज बहाव में बहने की सूचना है. वहीं, बधेरी के आरंग स्कूल के आसपास का दृश्य अत्यंत खौफनाक नजर आ रहा है. जानकारी के अनुसार यहां कई वाहन बह गए हैं, किसानों की फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं और मवेशियों के बहने की भी सूचना मिली है. बागी खड उफान पर है और लगातार बढ़ते पानी से लोगों में दहशत का माहौल है.

बारिश के बाद सड़क पर हुआ भूस्खलन
बारिश के बाद सड़क पर हुआ भूस्खलन (ETV Bharat)

आज येलो अलर्ट

बता दें कि बारिश के चलते इस बार मानसून सीजन में हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है. मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. हिमाचल में बारिश के कारण अभी भी 311 सड़कें और 2 एनएच अभी भी बंद हैं. 348 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं. इसके साथ ही 119 पेयजल योजनाएं बंद हैं. मंडी में सबसे अधिक 175 सड़कें बाधित हैं. इसके साथ ही 322 बिजली ट्रांसफार्मर और 44 पेयजल योजनाएं अभी भी ठप पड़ी हुई हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में कमजोर हुआ मानसून, भारी बारिश से मिलेगी राहत, जानें किस जिला में कैसा रहेगा मौसम

मंडी: जिला की औट तहसील के कुछ स्थानों पर बीती रात और आज सुबह हुई भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है. यहां कुछ स्थानों पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आई हैं. पनारसा, टकोली और नगवाईं में फ्लैश फ्लड के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. ऊपर पहाड़ी पर जमकर हुई बारिश के कारण बहुत सा मलबा बहकर हाईवे तक आ पहुंचा, जिससे कई घरों में पानी और मलबा घुसने के साथ ही कई वाहन भी इसकी चपेट में आ गए हैं.

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे इस मलबे के कारण यातायात के लिए बाधित हो गया है. हालांकि हाईवे पर अन्य स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिस कारण भी हाईवे यातायात के लिए बंद हुआ है. फ्लैश फ्लड के कारण ज्यादा नुकसान पनारसा, टकोली और नगवाईं में देखने को मिल रहा है. नगवाईं में नाले में मलबे के कारण अपना रास्ता बदल लिया और नाला सीधा घरों में जा घुसा. कई जगहों पर बारिश के बाद तबाही और मलबा ही नजर आ रहा है. प्रशासन की टीमों ने तुरंत प्रभाव से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं.

मंडी में बारिश से तबाही (ETV Bhrat)

कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान

औट तहसील के तहत आने वाले सारानाला के पास फोरलेन निर्माण में लगी कंपनी के कार्यालय के साथ बहते नाले ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया. इस कारण कंपनी के कार्यालय की सुरक्षा दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जब यहां नाले ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो यहां रह रहे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई. हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान हुआ है, लेकिन कंपनी के सामान को भारी नुकसान हुआ है.

कटौला में भारी तबाही

वहीं, द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली कटौला तहसील में बहुत से स्थानों पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिस कारण नदी नालों के जलस्तर में भारी इजाफा हुआ है और उनके साथ लगती जमीनों और घरों को भी नुकसान पहुंचा है. ग्राम पंचायत शेगली में एक का घर बह गया है, जबकि कटौला से माहुर जाने वाले पुल के भी तेज बहाव में बहने की सूचना है. वहीं, बधेरी के आरंग स्कूल के आसपास का दृश्य अत्यंत खौफनाक नजर आ रहा है. जानकारी के अनुसार यहां कई वाहन बह गए हैं, किसानों की फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं और मवेशियों के बहने की भी सूचना मिली है. बागी खड उफान पर है और लगातार बढ़ते पानी से लोगों में दहशत का माहौल है.

बारिश के बाद सड़क पर हुआ भूस्खलन
बारिश के बाद सड़क पर हुआ भूस्खलन (ETV Bharat)

आज येलो अलर्ट

बता दें कि बारिश के चलते इस बार मानसून सीजन में हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है. मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. हिमाचल में बारिश के कारण अभी भी 311 सड़कें और 2 एनएच अभी भी बंद हैं. 348 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं. इसके साथ ही 119 पेयजल योजनाएं बंद हैं. मंडी में सबसे अधिक 175 सड़कें बाधित हैं. इसके साथ ही 322 बिजली ट्रांसफार्मर और 44 पेयजल योजनाएं अभी भी ठप पड़ी हुई हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में कमजोर हुआ मानसून, भारी बारिश से मिलेगी राहत, जानें किस जिला में कैसा रहेगा मौसम

Last Updated : August 17, 2025 at 10:46 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MANDI FLASH FLOODMANDI LANDSLIDEDEBRIS ENTERED HOMES MANDIमंडी भारी बारिशMANDI HEAVY RAIN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

कौन हैं ये MLA, जिसने बारात में पहुंच खोल दी 'OPD' और बारातियों का करने लगे इलाज

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

हिमाचल में क्यों चल रही है सेब से लदे हजारों पौधों पर आरी, 11 साल पहले एक चिट्ठी से खुले थे जंगलराज के राज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.