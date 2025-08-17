मंडी: जिला की औट तहसील के कुछ स्थानों पर बीती रात और आज सुबह हुई भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है. यहां कुछ स्थानों पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आई हैं. पनारसा, टकोली और नगवाईं में फ्लैश फ्लड के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. ऊपर पहाड़ी पर जमकर हुई बारिश के कारण बहुत सा मलबा बहकर हाईवे तक आ पहुंचा, जिससे कई घरों में पानी और मलबा घुसने के साथ ही कई वाहन भी इसकी चपेट में आ गए हैं.
चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे इस मलबे के कारण यातायात के लिए बाधित हो गया है. हालांकि हाईवे पर अन्य स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिस कारण भी हाईवे यातायात के लिए बंद हुआ है. फ्लैश फ्लड के कारण ज्यादा नुकसान पनारसा, टकोली और नगवाईं में देखने को मिल रहा है. नगवाईं में नाले में मलबे के कारण अपना रास्ता बदल लिया और नाला सीधा घरों में जा घुसा. कई जगहों पर बारिश के बाद तबाही और मलबा ही नजर आ रहा है. प्रशासन की टीमों ने तुरंत प्रभाव से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं.
कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान
औट तहसील के तहत आने वाले सारानाला के पास फोरलेन निर्माण में लगी कंपनी के कार्यालय के साथ बहते नाले ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया. इस कारण कंपनी के कार्यालय की सुरक्षा दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जब यहां नाले ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो यहां रह रहे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई. हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान हुआ है, लेकिन कंपनी के सामान को भारी नुकसान हुआ है.
कटौला में भारी तबाही
वहीं, द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली कटौला तहसील में बहुत से स्थानों पर फ्लैश फ्लड की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिस कारण नदी नालों के जलस्तर में भारी इजाफा हुआ है और उनके साथ लगती जमीनों और घरों को भी नुकसान पहुंचा है. ग्राम पंचायत शेगली में एक का घर बह गया है, जबकि कटौला से माहुर जाने वाले पुल के भी तेज बहाव में बहने की सूचना है. वहीं, बधेरी के आरंग स्कूल के आसपास का दृश्य अत्यंत खौफनाक नजर आ रहा है. जानकारी के अनुसार यहां कई वाहन बह गए हैं, किसानों की फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं और मवेशियों के बहने की भी सूचना मिली है. बागी खड उफान पर है और लगातार बढ़ते पानी से लोगों में दहशत का माहौल है.
आज येलो अलर्ट
बता दें कि बारिश के चलते इस बार मानसून सीजन में हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है. मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. हिमाचल में बारिश के कारण अभी भी 311 सड़कें और 2 एनएच अभी भी बंद हैं. 348 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं. इसके साथ ही 119 पेयजल योजनाएं बंद हैं. मंडी में सबसे अधिक 175 सड़कें बाधित हैं. इसके साथ ही 322 बिजली ट्रांसफार्मर और 44 पेयजल योजनाएं अभी भी ठप पड़ी हुई हैं.
