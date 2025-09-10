ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: अंतिम यात्रा की राह भी कठिन, 2 फीट पानी से गुजरी अर्थी

पिपलिया गांव में रास्ते में ही नहीं बल्कि मोक्षधाम में भी पानी भरा होने के कारण वृद्धा की अंत्येष्टि में भी दिक्कत आई.

People carrying the bier through a waterlogged road
पानी भरे रास्ते से अर्थी ले जाते लोग (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2025 at 1:53 PM IST

2 Min Read
भीलवाड़ा: जिले के करेड़ा क्षेत्र में चैनपुरा, नारेली और शिवपुर पंचायत क्षेत्र के बाशिंदे व्यवस्थित श्मशान घाट को तरस रहे हैं. नारेली पंचायत के पिपलिया गांव में 80 वर्षीय गंगादेवी रावत के अंतिम संस्कार में आई दिक्कत इसकी बानगी है. परिजन व ग्रामीण गंगादेवी की पार्थिव देह मोक्षधाम ले जा रहे थे तो रास्ते में 2 फीट पानी भरा था. इतना ही नहीं, श्मशान घाट में भी दो से तीन फीट पानी भरा था. परिजनों एवं ग्रामीणों को पानी में खड़े रहकर अंत्येष्टि की.

नारेली निवासी रूप सिंह रावत ने बताया कि बारिश में गांव के पास का तालाब भरने से श्मशान भूमि जलमग्न हो जाती है. श्मशान के रास्ते से पानी की उचित निकासी नहीं होने के कारण जगह-जगह पानी भरता है. श्मशान घाट पर मूलभूत सुविधा नहीं है. यहां ना छाया के लिए टीनशेड है और ना ही बैठने की व्यवस्था. ग्रामीणों के बार-बार शिकायत करने पर भी समाधान नहीं हुआ.

पिपलिया में बदहाल मोक्षधाम में अंत्येष्टि (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: मानवता शर्मशार! मोक्ष रथ होने पर भी लावारिस शवों को कचरा ट्रॉली से ले गए, जिम्मेदारों ने पल्ला झाड़ा

गांव के किशोर सिंह बोले, श्मशान घाट सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है. यह आस्था और संस्कार का स्थल है. यहां पानी भरना और संस्कार में बाधा आना धार्मिक भावनाओं का अपमान है. तीनों पंचायतों के ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से चेताया कि यदि जल्द स्थायी समाधान नहीं किया तो आंदोलन करेंगे. जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा कि जिले में अत्यधिक बरसात से ग्रामीण क्षेत्र में मोक्षधाम समेत कई रास्ते खराब हैं. इनको ठीक कराने के लिए जिला परिषद के सीईओ और पंचायत समितियां के विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. जल्द रास्ते ठीक कराए जाएंगे और लोगों को दिक्कत नहीं आएगी.

