भीलवाड़ा: अंतिम यात्रा की राह भी कठिन, 2 फीट पानी से गुजरी अर्थी

भीलवाड़ा: जिले के करेड़ा क्षेत्र में चैनपुरा, नारेली और शिवपुर पंचायत क्षेत्र के बाशिंदे व्यवस्थित श्मशान घाट को तरस रहे हैं. नारेली पंचायत के पिपलिया गांव में 80 वर्षीय गंगादेवी रावत के अंतिम संस्कार में आई दिक्कत इसकी बानगी है. परिजन व ग्रामीण गंगादेवी की पार्थिव देह मोक्षधाम ले जा रहे थे तो रास्ते में 2 फीट पानी भरा था. इतना ही नहीं, श्मशान घाट में भी दो से तीन फीट पानी भरा था. परिजनों एवं ग्रामीणों को पानी में खड़े रहकर अंत्येष्टि की.

नारेली निवासी रूप सिंह रावत ने बताया कि बारिश में गांव के पास का तालाब भरने से श्मशान भूमि जलमग्न हो जाती है. श्मशान के रास्ते से पानी की उचित निकासी नहीं होने के कारण जगह-जगह पानी भरता है. श्मशान घाट पर मूलभूत सुविधा नहीं है. यहां ना छाया के लिए टीनशेड है और ना ही बैठने की व्यवस्था. ग्रामीणों के बार-बार शिकायत करने पर भी समाधान नहीं हुआ.