स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टली, दिल्ली महिला आयोग की नियुक्तियों में हुई थी गड़बड़ी - SWATI MALIWAL CASE

वकीलों की हड़ताल की वजह से स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टली.

स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टली
स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टली (ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 8:52 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में सुनवाई टाल दिया है. शुक्रवार को एक गवाह का बयान दर्ज होना था, लेकिन वकीलों की ओर से न्यायिक कार्य के बहिष्कार की वजह से बयान दर्ज नहीं किया जा सका. कोर्ट ने गवाहों के बयान के लिए 8 और 9 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है.

आज गवाह डॉ दिनेश कुमार मिश्रा कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित थे. लेकिन वकीलों के न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने की वजह से बयान दर्ज नहीं कराया जा सका. आज सुनवाई के दौरान इस मामले की आरोपी और आयोग की पूर्व अध्यक्ष और सांसद स्वाति मालीवाल कोर्ट में पेश नहीं हुईं थी. स्वाति मालीवाल की ओर से पेश वकील शिवम मल्होत्रा ने मालीवाल की कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. रुप सिंह के बयान दर्ज होने के साथ ही अब तक इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं.

इस मामले में 19 अगस्त को दो गवाहों राजकुमार तोमर और रिटायर्ड इंस्पेक्टर भूप सिंह के बयान दर्ज किए गए थे. इसके पहले 30 जुलाई को मनोज कुमार और ऊषा गांगुली के बयान दर्ज किए गए थे. कोर्ट ने 28 अप्रैल को दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हुमरा खालिद का बयान दर्ज किया था. 19 मार्च को दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के अधिकारी मनोज कुमार के बयान दर्ज किए गए थे.

बता दें कि कोर्ट ने दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. स्वाति मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल की याचिका खारिज कर दिया था.

ये भी हैं शामिल: कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं. कोर्ट ने चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13 (1) (डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

यह है मामला: बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा सिंह ने 11 अगस्त 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया. शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे. एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था. इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

