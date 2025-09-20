ETV Bharat / state

मणिकर्ण घाटी की 20 पंचायतों के लिए सिर दर्द बना जछनी नाला, 40 हजार की आबादी हो रही प्रभावित

जछनी नाला लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है. इस नाले में आ रहे मलबे के कारण भुंतर-मणिकर्ण सड़क बार बार बंद हो रही है.

मणिकर्ण भुंतर सड़क मार्ग
मणिकर्ण भुंतर सड़क मार्ग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 4:35 PM IST

कुल्लू: भुंतर-मणिकर्ण सड़क मार्ग पर जछनी नाला 20 पंचायत के लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा है. बीते एक माह से यह नाला सड़क को अवरुद्ध कर रहा है, जिससे मणिकर्ण घाटी के 40,000 लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, अब मणिकर्ण घाटी के लोगों ने प्रदेश सरकार से मांग रखी है कि मनाली की तर्ज पर यहां पर भी अतिरिक्त सड़क की व्यवस्था की जाए, ताकि मणिकर्ण घाटी की हजारों लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

दरअसल भुंतर मणिकर्ण सड़क मार्ग पर जछनी नाले में बीते एक महीने से आ रहा मलबा सड़क को बाधित कर रहा है. यहां पर साफ मौसम में भी नाले में मलबा आ रहा है, जिसमें रोजाना यहां कई वाहन फंस रहे हैं और लोगों को 6 से लेकर 10 तक घंटे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि ये सड़क एक महीने से बंद है. एक दो घंटे के लिए बीच बीच में खुलती भी है लेकिन इसके बाद फिर से बंद हो जाती है. इसके कारण किसान बागवान परेशान हैं. इसके कारण दैनिक जरूरतों का सामान समय पर नहीं पहुंच पा रहा है. मजबूरी में कई दुकानदार भी अपना सामान मजदूरों की मदद से मंगवा रहे हैं.

बीते दिनों कई वाहन भी यहां पर मलबे में फंस गए थे. वहीं, एंबुलेंस को भी यहां पर खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. बीते दिनों यहां एंबुलेंस बुरी तरह से फंस गई थी लोगों ने पैदल चलकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया था. नाले में मलबे के चलते पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है और लोग मरीजों को भी पहाड़ी के ऊपर से पैदल उठाकर ढालपुर अस्पताल लाने पड़ रहे हैं.

मजदूर ढो रहे सामान
मजदूर ढो रहे सामान (ETV Bharat)

बीते साल पहुंचे थे 3 करोड़ से अधिक वाहन

वहीं, प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य नरोत्तम ठाकुर का कहना है कि 'बीते साल 3 लाख से अधिक पर्यटक वाहन यहां मणिकर्ण के विभिन्न इलाकों में आए थे. ऐसे में अगर इस सड़क की हालत सही होती तो ये आंकड़ा 5 लाख से अधिक ऊपर जा सकता था. हालांकि इस सड़क की मरम्मत के लिए हर बार लोक निर्माण विभाग करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन उसका परिणाम धरातल पर नजर नहीं आ रहा है. इस साल हुई भारी बरसात के चलते सड़क मार्ग कई जगहों पर 10 फीट से अधिक नीचे धंस गया है. अब यहां से गुजरना अब खतरे से खाली नहीं है.'

लोगों ने की अतिरिक्त सड़क की मांग

स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार से मांग रखी कि जिस तरह से कुल्लू से मनाली जाने के लिए दो सड़कों का प्रावधान है. उसी तरह भुंतर से मणिकर्ण के लिए भी अतिरिक्त सड़क की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि खराब मौसम में भी लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके. मणिकर्ण घाटी पर्यटन और कृषि, बागवानी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन खराब सड़क के चलते ये तीनों कारोबार ही ठप पड़े हुए हैं, जिससे लोगों को भी आर्थिक रूप से खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसे में सरकार अतिरिक्त सड़क की व्यवस्था के लिए जल्द से जल्द कार्य शुरू करे.

