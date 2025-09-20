ETV Bharat / state

मणिकर्ण घाटी की 20 पंचायतों के लिए सिर दर्द बना जछनी नाला, 40 हजार की आबादी हो रही प्रभावित

कुल्लू: भुंतर-मणिकर्ण सड़क मार्ग पर जछनी नाला 20 पंचायत के लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा है. बीते एक माह से यह नाला सड़क को अवरुद्ध कर रहा है, जिससे मणिकर्ण घाटी के 40,000 लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, अब मणिकर्ण घाटी के लोगों ने प्रदेश सरकार से मांग रखी है कि मनाली की तर्ज पर यहां पर भी अतिरिक्त सड़क की व्यवस्था की जाए, ताकि मणिकर्ण घाटी की हजारों लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

दरअसल भुंतर मणिकर्ण सड़क मार्ग पर जछनी नाले में बीते एक महीने से आ रहा मलबा सड़क को बाधित कर रहा है. यहां पर साफ मौसम में भी नाले में मलबा आ रहा है, जिसमें रोजाना यहां कई वाहन फंस रहे हैं और लोगों को 6 से लेकर 10 तक घंटे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि ये सड़क एक महीने से बंद है. एक दो घंटे के लिए बीच बीच में खुलती भी है लेकिन इसके बाद फिर से बंद हो जाती है. इसके कारण किसान बागवान परेशान हैं. इसके कारण दैनिक जरूरतों का सामान समय पर नहीं पहुंच पा रहा है. मजबूरी में कई दुकानदार भी अपना सामान मजदूरों की मदद से मंगवा रहे हैं.

बीते दिनों कई वाहन भी यहां पर मलबे में फंस गए थे. वहीं, एंबुलेंस को भी यहां पर खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. बीते दिनों यहां एंबुलेंस बुरी तरह से फंस गई थी लोगों ने पैदल चलकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया था. नाले में मलबे के चलते पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है और लोग मरीजों को भी पहाड़ी के ऊपर से पैदल उठाकर ढालपुर अस्पताल लाने पड़ रहे हैं.