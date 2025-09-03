सोनीपतः हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में बुधवार को भी भारी बारिश हुई. बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन बारिश स्थानीय लोगों के लिए आफत की बारिश बनी हुई है. सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर जगह-जगह जलभराव देखने को मिल रहा है. सोनीपत से गोहाना को जोड़ने वाला शनि मंदिर रेलवे अंडर पास स्विमिंग पुल में तब्दील हो चुका है. वहीं शहर के मुख्य चौक चौराहे भी पानी से लबालब भरे हुए हैं. इससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी से चरमरा गई है. वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

सोनीपत में मूसलाधार बारिश से जलमग्न अंडरपास का नजारा (Etv Bharat)

2 मंजिली इमारत ध्वस्त, 16 बकरियों की मौत (Etv Bharat)

16 बकरियों की मौत, दर्जनों घायलः इसी बीच सोनीपत के ताजपुर गांव में देर रात दो मंजिला इमारत गिर गई. इस दौरान इमारत में बरसात से बचाव के लिए बांधी गई 40 बकरे और बकरियों में से 16 बकरियों की मौत हो गई. जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर तो पहुंची लेकिन राहत बचाव कार्य ग्रामीणों ने अपने ही स्तर पर पूरी किया. अब परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है और मुआवजा की मांग कर रहा है. गांव के सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र ने कहा कि "जिला प्रशासन से इस मामले में बातचीत की गई है और उनको उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया गया है.".

सोनीपत में बारिश के बाद सड़कों का हाल (Etv Bharat)

बारिश से पहले सोनीपत नगर निगम के अधिकारियों ने दावा किया था कि "अबकी बार बरसात में सोनीपत में जलभराव नहीं होने दिया जाएगा." लेकिन अधिकारियों के दावे हवा-हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा नई बनाई गई फ्लाईओवर और मुरथल थाने के बाहर भी पानी भरा नजर आया. स्थानीय स्थानीय लोगों ने भी इस बरसात के बाद के अधिकारियों को जमकर कोसा है, स्थानीय लोगों का कहना है कि "हर साल तक किया जाता है कि पानी नहीं भरने दिया जाएगा लेकिन हर साल की तरह पानी भर रहा है. दुकानों में पानी भर जाता है, लेकिन अधिकारी आपने दफ्तरों से नहीं निकलते हैं. नेशनल हाईवे 44 पर भी पानी निकासी की कोई सुविधा नहीं है."

सोनीपत में बारिश के बाद सड़कों का हाल (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें-सोनीपत में यमुना का बढ़ता जलस्तर देख प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया, लाखों हेक्टेयर खेत जलमग्न, किसानों को भारी नुकसान - FLOOD IN SONIPAT