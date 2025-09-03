सोनीपतः हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में बुधवार को भी भारी बारिश हुई. बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन बारिश स्थानीय लोगों के लिए आफत की बारिश बनी हुई है. सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर जगह-जगह जलभराव देखने को मिल रहा है. सोनीपत से गोहाना को जोड़ने वाला शनि मंदिर रेलवे अंडर पास स्विमिंग पुल में तब्दील हो चुका है. वहीं शहर के मुख्य चौक चौराहे भी पानी से लबालब भरे हुए हैं. इससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी से चरमरा गई है. वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
16 बकरियों की मौत, दर्जनों घायलः इसी बीच सोनीपत के ताजपुर गांव में देर रात दो मंजिला इमारत गिर गई. इस दौरान इमारत में बरसात से बचाव के लिए बांधी गई 40 बकरे और बकरियों में से 16 बकरियों की मौत हो गई. जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर तो पहुंची लेकिन राहत बचाव कार्य ग्रामीणों ने अपने ही स्तर पर पूरी किया. अब परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है और मुआवजा की मांग कर रहा है. गांव के सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र ने कहा कि "जिला प्रशासन से इस मामले में बातचीत की गई है और उनको उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया गया है.".
