ETV Bharat / state

सोनीपत में मूसलाधार बारिश से सड़के और अंडरपास तालाब में तब्दील, 2 मंजिली इमारत ध्वस्त, 16 बकरियों की मौत - HEAVY RAINFALL IN SONIPAT

हरियाणा में बारिश का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. बारिश के कारण राज्य के लभगग सभी जिले में प्रभाव पड़ा है.

Heavy Rainfall in Sonipa
बारिश के बाद सोनीपत की सड़कों का हाल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 3, 2025 at 9:14 PM IST

2 Min Read

सोनीपतः हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में बुधवार को भी भारी बारिश हुई. बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन बारिश स्थानीय लोगों के लिए आफत की बारिश बनी हुई है. सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर जगह-जगह जलभराव देखने को मिल रहा है. सोनीपत से गोहाना को जोड़ने वाला शनि मंदिर रेलवे अंडर पास स्विमिंग पुल में तब्दील हो चुका है. वहीं शहर के मुख्य चौक चौराहे भी पानी से लबालब भरे हुए हैं. इससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी से चरमरा गई है. वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Heavy Rainfall in Sonipa
सोनीपत में मूसलाधार बारिश से जलमग्न अंडरपास का नजारा (Etv Bharat)
Heavy Rainfall in Sonipa
2 मंजिली इमारत ध्वस्त, 16 बकरियों की मौत (Etv Bharat)

16 बकरियों की मौत, दर्जनों घायलः इसी बीच सोनीपत के ताजपुर गांव में देर रात दो मंजिला इमारत गिर गई. इस दौरान इमारत में बरसात से बचाव के लिए बांधी गई 40 बकरे और बकरियों में से 16 बकरियों की मौत हो गई. जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर तो पहुंची लेकिन राहत बचाव कार्य ग्रामीणों ने अपने ही स्तर पर पूरी किया. अब परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है और मुआवजा की मांग कर रहा है. गांव के सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र ने कहा कि "जिला प्रशासन से इस मामले में बातचीत की गई है और उनको उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया गया है.".

Heavy Rainfall in Sonipa
सोनीपत में बारिश के बाद सड़कों का हाल (Etv Bharat)
बारिश के बाद नगर निगम की पोल खुलीः बारिश से पहले सोनीपत नगर निगम के अधिकारियों ने दावा किया था कि "अबकी बार बरसात में सोनीपत में जलभराव नहीं होने दिया जाएगा." लेकिन अधिकारियों के दावे हवा-हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा नई बनाई गई फ्लाईओवर और मुरथल थाने के बाहर भी पानी भरा नजर आया. स्थानीय स्थानीय लोगों ने भी इस बरसात के बाद के अधिकारियों को जमकर कोसा है, स्थानीय लोगों का कहना है कि "हर साल तक किया जाता है कि पानी नहीं भरने दिया जाएगा लेकिन हर साल की तरह पानी भर रहा है. दुकानों में पानी भर जाता है, लेकिन अधिकारी आपने दफ्तरों से नहीं निकलते हैं. नेशनल हाईवे 44 पर भी पानी निकासी की कोई सुविधा नहीं है."
Heavy Rainfall in Sonipa
सोनीपत में बारिश के बाद सड़कों का हाल (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें-सोनीपत में यमुना का बढ़ता जलस्तर देख प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया, लाखों हेक्टेयर खेत जलमग्न, किसानों को भारी नुकसान - FLOOD IN SONIPAT

सोनीपतः हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में बुधवार को भी भारी बारिश हुई. बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन बारिश स्थानीय लोगों के लिए आफत की बारिश बनी हुई है. सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर जगह-जगह जलभराव देखने को मिल रहा है. सोनीपत से गोहाना को जोड़ने वाला शनि मंदिर रेलवे अंडर पास स्विमिंग पुल में तब्दील हो चुका है. वहीं शहर के मुख्य चौक चौराहे भी पानी से लबालब भरे हुए हैं. इससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी से चरमरा गई है. वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Heavy Rainfall in Sonipa
सोनीपत में मूसलाधार बारिश से जलमग्न अंडरपास का नजारा (Etv Bharat)
Heavy Rainfall in Sonipa
2 मंजिली इमारत ध्वस्त, 16 बकरियों की मौत (Etv Bharat)

16 बकरियों की मौत, दर्जनों घायलः इसी बीच सोनीपत के ताजपुर गांव में देर रात दो मंजिला इमारत गिर गई. इस दौरान इमारत में बरसात से बचाव के लिए बांधी गई 40 बकरे और बकरियों में से 16 बकरियों की मौत हो गई. जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर तो पहुंची लेकिन राहत बचाव कार्य ग्रामीणों ने अपने ही स्तर पर पूरी किया. अब परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है और मुआवजा की मांग कर रहा है. गांव के सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र ने कहा कि "जिला प्रशासन से इस मामले में बातचीत की गई है और उनको उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया गया है.".

Heavy Rainfall in Sonipa
सोनीपत में बारिश के बाद सड़कों का हाल (Etv Bharat)
बारिश के बाद नगर निगम की पोल खुलीः बारिश से पहले सोनीपत नगर निगम के अधिकारियों ने दावा किया था कि "अबकी बार बरसात में सोनीपत में जलभराव नहीं होने दिया जाएगा." लेकिन अधिकारियों के दावे हवा-हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा नई बनाई गई फ्लाईओवर और मुरथल थाने के बाहर भी पानी भरा नजर आया. स्थानीय स्थानीय लोगों ने भी इस बरसात के बाद के अधिकारियों को जमकर कोसा है, स्थानीय लोगों का कहना है कि "हर साल तक किया जाता है कि पानी नहीं भरने दिया जाएगा लेकिन हर साल की तरह पानी भर रहा है. दुकानों में पानी भर जाता है, लेकिन अधिकारी आपने दफ्तरों से नहीं निकलते हैं. नेशनल हाईवे 44 पर भी पानी निकासी की कोई सुविधा नहीं है."
Heavy Rainfall in Sonipa
सोनीपत में बारिश के बाद सड़कों का हाल (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें-सोनीपत में यमुना का बढ़ता जलस्तर देख प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया, लाखों हेक्टेयर खेत जलमग्न, किसानों को भारी नुकसान - FLOOD IN SONIPAT

For All Latest Updates

TAGGED:

सोनीपत में मूसलाधार बारिशसोनीपत में 2 मंजिली इमारत ध्वस्त2 STOREY BUILDING COLLAPSED16 GOATS DIED IN SONIPATHEAVY RAINFALL IN SONIPAT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.