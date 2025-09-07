ETV Bharat / state

भारी बारिश का अलर्ट: सिरोही और उदयपुर के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित, प्रशासन सतर्क

भारी बारिश ने नदी उफान पर ( ETV Bharat Udaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 7, 2025 at 9:13 PM IST 4 Min Read