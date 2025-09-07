भारी बारिश का अलर्ट: सिरोही और उदयपुर के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित, प्रशासन सतर्क
सिरोही और उदयपुर में भारी बारिश के चलते सोमवार को विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है.
Published : September 7, 2025 at 9:13 PM IST
सिरोही/उदयपुर: राजस्थान के सिरोही और उदयपुर जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बीच प्रशासन ने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा कदम उठाया है. मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के बाद दोनों जिलों में सोमवार, 8 सितंबर को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. साथ ही, आपदा प्रबंधन और राहत दल को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.
सिरोही में सतर्कता: सिरोही जिले में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है. कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. जिला कलेक्टर अल्पा जी चौधरी ने आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में सोमवार को अवकाश घोषित किया है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.
प्रशासन को आशंका है कि अगले 24 घंटों में बारिश और तेज हो सकती है, जिससे बच्चों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में अवकाश दिया गया है, जबकि स्टाफ संबंधित संस्थानों में यथावत उपस्थित रहेंगे. जिला कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें.
उदयपुर में बारिश से हालात बिगड़े: उदयपुर जिले में भी पिछले दो दिनों से हो रही झमाझम बारिश के चलते स्थिति गंभीर बनी हुई है. नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर जिले के अन्य हिस्सों में सोमवार को सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश रहेगा. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया है.
बारिश के चलते शहर और ग्रामीण इलाकों में जनजीवन प्रभावित है. नदी-नाले उफान पर हैं और फतहसागर व पिचोला झीलों का जलस्तर बढ़ने लगा है. सिंचाई विभाग ने स्थिति को देखते हुए उदयसागर झील के दोनों गेट पहले पांच-पांच फीट खोले थे, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश से जलस्तर नियंत्रित नहीं हो पा रहा था. मजबूर होकर गेट को और बढ़ाकर अधिकतम सीमा तक खोल दिया गया, जिससे बड़ी मात्रा में पानी बेड़च नदी में छोड़ा जा रहा है.
बेड़च नदी का बहाव तेज हो गया है, जिससे किनारे बसे गांवों और खेतों में पानी फैलने का खतरा बढ़ गया है. प्रशासन ने ग्रामीणों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है. जल संसाधन विभाग ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है, बेड़च नदी और बहाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि न करें. रपटों और बहते पानी को पार करने की कोशिश न करें. बच्चों और मवेशियों को नदी किनारे न जाने दें. विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश का दौर जारी रहा तो बहाव और तेज हो सकता है.
ग्रामीण क्षेत्रों में खतरा, किसानों की चिंता: लगातार हो रही बारिश से शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी भरने से किसानों को नुकसान का अंदेशा है. नदी और नालों के किनारे बसे परिवारों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है. आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग को अलर्ट पर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ते ही राहत पहुंचाई जा सके.