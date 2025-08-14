शिमला: राजधानी शिमला में बीते 2 दिन से जम कर बारिश हो रही है. बीती रात हुई बारिश के बाद अब जगह-जगह लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं. सुबह मैहली के पास सड़क पर लैंडस्लाइड के साथ पेड़ आ गिरे. सड़क किनारे खड़ी गाड़ी इसकी चपेट में आ गई. वहीं, पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह से ठप्प हो गया. विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंच कर पेड़ को हटाया और एक घंटे के बाद यातायात बहाल हुआ.

कनलोग में भी सड़क पर पेड़ गिरने से वाहनों की आवाजाही काफी देर तक ठप्प रही. इसके अलावा आईजीएमसी अस्पताल के समीप नाले में भी भारी भरकम मलबा आ गया और सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया. मलबे में तीन गाड़ियां भी दब गईं. वहीं, मलबा आने के बाद लक्कड़ बाजार-संजौली रोड की तरफ से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बन्द हो गई. वहीं, नाले में बना लक्कड़ बाजार बस स्टैंड तालाब में तबदील हो गया है. लक्कड बाजार से संजौली के लिए वाहनों की आवाजाही बन्द हो गई है. हालांकि मलबे को हटाने के लिए मशीनरी लगाई गई है और सड़क को यातायात के लिए जल्द खोला जाएगा.

सड़क पर गिरा पेड़ (ETV Bharat)

चमियाणा अस्पताल की सड़क बंद

ढली के समीप शिव मंदिर के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है. इससे कई मकनों को खतरा पैदा हो गया है. इसके अलावा शहर में जगह-जगह पेड़ गिरने की खबरें भी आई हैं. AIMSS चमियाना सड़क पर भारी भूस्खलन के कारण पेड़ गिरने से सड़क बंद होने वाहनों की आवाजाही रुक गई, जिससे अस्पताल में लोगों को पैदल ही जाना पड़ रहा है.

मलबे में दबी गाड़ियां (ETV Bharat)

निगुलसरी के पास एनएच-5 बंद

वहीं, रामपुर से किन्नौर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-5 निगुलसारी के पास भूस्खलन और मलबा आने से बाधित हो गया है. इस मार्ग पर यातायात ठप होने से न केवल स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि पर्यटकों और वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. NHAI की टीम मौके ने मार्ग को बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य शुरू कर दिया है. भारी मशीनरी की मदद से सड़क पर गिरे पत्थर और मलबे को हटाया जा रहा है.

शिमला में सड़क पर गिरा पेड़ (ETV Bharat)

बादल फटने से आई बाढ़

इधर, रामपुर उपमंडल के गानवी क्षेत्र में बुधवार शाम को अचानक आई बाढ़ ने लोगों को दहशत में डाल दिया था. नंती के पास बादल फटने से बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भरने से कई घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा है. कुछ स्थानों पर मिट्टी और गाद लोगों के घरों में घुस गई. लोग अभी भी संभावित खतरे को लेकर सतर्क हैं. प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान कर रही हैं.

रामपुर मुख्यालय में फिलहाल हालात सामान्य हैं. बाजार, परिवहन और अन्य गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं. हालांकि, प्रशासन ने सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं और मौसम विभाग की ताजा चेतावनी पर निगरानी रखी जा रही है. बिजली और पानी की आपूर्ति फिलहाल सुचारू है, लेकिन नदी-नालों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रखा गया है.

बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट

बता दें मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. खासकर मंडी, हमीरपुर, ऊना में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य हिस्सों में येलो ऑल्ट जारी किया है. राजधानी शिमला में बीती रात से ही भारी बारिश हो रही है और अभी भी बारिश का दौर जारी है और आगामी 24 घंटे के लिए भी बारिश की आशंका जताई गई है.

ये भी पढ़ें: किन्नौर के पूह में फटा बादल, होजो नाले में आई बाढ़