राजसमंद: कुकरखेड़ा में भारी बारिश से तालाब की पाल टूटने का खतरा, चार गांव कराए खाली

पाल पर डाले गए कट्टे ( ETV Bharat Rajsamand )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 7, 2025 at 3:45 PM IST 4 Min Read