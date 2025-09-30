ETV Bharat / state

दिल्ली में भारी बारिश के चलते दिल्ली एयरपोर्ट व एयरलाइन कंपनी ने जारी की एडवायजरी, दी ये हिदायत

एयरलाइन कंपनी की तरफ से कहा गया कि अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखें. उधर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है..

एयरलाइंस कंपनी की तरफ से जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी
एयरलाइंस कंपनी की तरफ से जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी (ETV Bharat)
By ANI

Published : September 30, 2025 at 5:54 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला और शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई. मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात बाधित हुआ. हालांकि लोगों को गर्मी से राहत मिली. मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण एयरलाइन कंपनियों ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की.

इंडिगो एयलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि भारी बारिश के कारण उड़ानों में कुछ अस्थायी व्यवधान आया है. कृपया संभावित देरी के प्रति सचेत रहें और अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखें, खासकर जब ट्रैफिक सामान्य से धीरे चल रहा हो. यह भी कहा कि कृपया यात्रा पर जाने से पहले हमारे ऐप या वेबसाइट पर अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर देख लें. अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो हम आपकी मदद को तैयार हैं.

उधर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में मौसम खराब है. हालांकि, दिल्ली हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों का संचालन वर्तमान में सामान्य है. हमारी ऑन-ग्राउंड टीमें आपकी यात्रा को परेशानी मुक्त बनाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं. फ्लाइट्स की जानकारी के लिए यात्री अपनी संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें. गौरतलब है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

