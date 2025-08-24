ETV Bharat / state

जयपुर में भारी बारिश का अलर्ट, स्कूलों में 25 और 26 अगस्त को छुट्टी का आदेश - JAIPUR RAIN ALERT

जयपुर में बारिश के अलर्ट के चलते कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जिले के सभी स्कूलों में 25 और 26 अगस्त को अवकाश घोषित किया.

Jaipur Rain Alert
कलेक्टर ने जारी किया स्कूल में अवकाश का आदेश (ETV Bharat Jaipur)
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 24, 2025 at 1:00 PM IST

जयपुर: जिले में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने रविवार को आदेश जारी करते हुए सोमवार, 25 August और मंगलवार, 26 August को सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है. आदेश के अनुसार यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा.

विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा अवकाश: मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार जयपुर जिले में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट घोषित किया गया था. इसी आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अवकाश की सिफारिश की थी. जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत यह आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि अवकाश केवल प्री-प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए रहेगा.

लगातार बारिश से बिगड़ा मौसम: आदेश के अनुसार विद्यालय का शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ नियमानुसार कार्य करेगा. आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी आंगनवाड़ी केन्द्र या विद्यालय द्वारा आदेश की अवहेलना की जाती है, तो संबंधित संस्थान के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. जयपुर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने जिले के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है. भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ही जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है.

