बारिश से हरिद्वार में बाढ़ जैसे हालात, पानी-पानी हुई धर्मनगरी, मेयर कार्यालय के पास पेड़ गिरा - HARIDWAR HEAVY RAIN

हरिद्वार में जलभराव ( Photo- ETV Bharat )

Published : May 2, 2025 at 12:19 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 2:15 PM IST

हरिद्वार: उत्तराखंड के कई जिलों में आज बारिश हो रही है. बारिश से मैदानी क्षेत्रों में भी हालात बिगड़ रहे हैं. सुबह से लगातार हो रही बारिश के बाद हरिद्वार शहर एक बार फिर से जलमग्न हो गया है. मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश को अलर्ट जारी किया था. इस बारिश से धर्मनगरी के हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं. रानीपुर मोड़ पर एक बार फिर जलभराव हो गया है. वहीं हरिद्वार के टीबडी फाटक में पेड़ भी गिर गया है. हरिद्वार में बारिश से बुरे हाल: धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों पर दो से 3 फुट पानी भर गया है. निकासी नहीं होने के कारण इसमें चलने के लिए आम लोग मजबूर हैं. वही हरिद्वार का दिल कहे जाने वाला रानीपुर मोड़ भी जलमग्न हो गया है. हरिद्वार के रानीपुर मोड़ के आसपास की दुकानें पानी में डूबी नजर आ रही हैं.

