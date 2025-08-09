Essay Contest 2025

कई आदिवासी दिवस बीते पर अब तक शुरू नहीं हो सका जनजातीय अध्ययन केंद्र, साकार नहीं हो सका पीएम का सपना! - TRIBAL STUDY CENTRE

सरकारी उदासीनता के कारण हजारीबाग में बना जनजातीय अध्ययन केंद्र का नहीं उपयोग हो रहा है.

Due to government apathy tribal study centre not being used in Hazaribag
हजारीबाग का जनजातीय अध्ययन केंद्र (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2025 at 5:15 PM IST

हजारीबागः पूरे विश्व में आज आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है. आदिवासी समाज को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए चर्चा की जा रही है. लेकिन जो बनकर तैयार है उसे अब तक शुरू नहीं किया जा सका है. जी हां, हम बात कर रहे हैं हजारीबाग में बना देश का दूसरा जनजातीय अध्ययन केंद्र का.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग में देश की दूसरी ट्राइबल स्टडी सेंटर की स्थापना की थी. जिससे आदिवासी समाज से जुड़े विषयों पर अनुसंधान हो सके. प्रधानमंत्री की सोच को राज्य सरकार धरातल पर नहीं उतार सकी. करोड़ों रुपए खर्च करके विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में जनजातीय अध्ययन केंद्र बनाया गया अब भी वीरान पड़ा है.

सरकारी उदासीनता के कारण हजारीबाग में बना जनजातीय अध्ययन केंद्र का नहीं उपयोग हो रहा. (Etv Bharat)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को जब झारखंड पहुंचे थे तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय में जनजातीय अध्ययन केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास किया था. यह देश का दूसरा जनजातीय अध्ययन केंद्र बनता. इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समाज के ऊपर अध्ययन करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना था. लाखों रुपए की लागत से भवन बन जाने के बाद भी सरकारी उदासीनता के कारण आज तक यहां पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी.

जनजातीय अध्ययन केंद्र भवन (ETV Bharat)

22 हजार स्क्वायर फीट में 3 फ्लोर का बना हुआ यह सेंटर है. जिसमें चार स्टूडियो, एक क्लासरूम, एक ऑडिटोरियम, एक डायरेक्टर ऑफिस, एक ओपन ऑफिस, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब के साथ शौचालय बनाया गया है. हजारीबाग के तत्कालीन भाजपा सांसद जयंत सिन्हा के अथक प्रयास से इस केंद्र का बनाया गया. विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि भवन अब तक हैंडओवर नहीं किया गया है. दूसरी ओर वे इस बात को लेकर भी असंतुष्ट है कि आदिवासी समाज के ऊपर जिस स्तर से शोध और पढ़ाई होना चाहिए था वह विश्वविद्यालय नहीं करा पा रहा है.

हजारीबाग में बना जनजातीय अध्ययन केंद्र का कैंपस (ETV Bharat)

आदिवासी संथाल समाज, झारखंड के केंद्रीय उपाध्यक्ष रमेश हेम्ब्रम भवन ने भवन उपयोग में नहीं लाने को लेकर दुख जाहिर किया है. वो कहते हैं कि सरकार के उदासीनता के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना हजारीबाग में साकार नहीं हो सका. राज्य सरकार एक ओर आदिवासी समाज के उत्थान की बात करते हैं तो दूसरी और उनसे जुड़े हुए अध्ययन केंद्र में के प्रति उदासीन रवैया समझ के परे हैं. भवन बन जाने के बाद भी जनजातीय अध्ययन केंद्र में पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं होना यह प्रशासनिक विफलता की कहानी कहती है.

Due to government apathy tribal study centre not being used in Hazaribag
Due to government apathy tribal study centre not being used in Hazaribag
