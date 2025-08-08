हापुड़: बहादुरगढ़ क्षेत्र में एक किसान की मौत हो गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बताया जा रही है कि पारिवारिक कलह के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली है.

जानकारी के अनुसार, ग्राम मोहम्मदपुर रुस्तमपुर निवासी 32 वर्षीय हारिश पुत्र राशिद खान का शव शुक्रवार को उसके घर में मिला. जैसे ही आवाज आई तो परिजनों ने जाकर देखा तो युवक का शव कमरे में पड़ा हुआ था. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच में जुट गई है.

बताया जा रहा है कि मृतक हारिश का 6 माह पहले विवाह हुआ था. पारिवारिक कलह के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली. युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि हारिश पुत्र राशिद खान की मौत हो गई है. प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह चलते युवक ने आत्महत्या कर ली है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

