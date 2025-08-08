रांचीः झारखंड पर इस वर्ष मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं. 17 जून से रांची सहित राज्य के ज्यादातर जिलों में प्रायः हर दिन बारिश हो रही है. अच्छी बारिश से पिछले दो वर्षों की अपेक्षा राज्य में धान के आच्छादन की स्थिति अच्छी है लेकिन लगातार हो रही बारिश का खराब प्रभाव मक्का, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के आच्छादन पर पड़ा है.

अब भारी बारिश से जिन फसलों खासकर दलहन और तिलहन के नुकसान का आकलन करने के निर्देश कृषि विभाग ने दिए हैं. वहीं वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विभाग ने सोचना शुरू कर दिया है. इन सबके बीच सबसे अधिक राहत देने वाली खबर यह है कि धान की फसल का आच्छादन 07 अगस्त तक लक्ष्य का 72% पार कर गया है.

राज्य में खरीफ फसल के आच्छादन का लक्ष्य और क्या है अभी की स्थिति

कृषि निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में इस वर्ष खरीफ के दौरान 28 लाख 26 हजार 252 हेक्टेयर में खरीफ की फसल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें अब तक (07 अगस्त 2025 तक) 16 लाख 98 हजार 694 हेक्टेयर में ही आच्छादन हुआ है जो कुल लक्षित रकबे का 60.10 % है.

किस फसल में कितना आच्छादन(07 अगस्त 2025 तक)

फसल का नाम लक्ष्य (हेक्टेयर में) आच्छादन (हेक्टेयर में) % धान 1788400 1293996 72.35 मकई 310140 178098 57.43 दलहन 598260 186252 31.13 तिलहन 59571 17760 29.81 मोटे अनाज 69881 22588हे 32.32

कृषि निदेशालय से मिले आंकड़े बताते हैं कि राज्य में धान की फसल को छोड़ दें तो दाल, तिलहन, मक्का और अन्य मोटे अनाज की फसल का आच्छादन लक्ष्य से बेहद कम हुआ है.

कृषि अधिकारी, रांची के अनुसार पिछले 64 दिनों से राज्य में लगातार बारिश हो रही है. रांची सहित राज्य के ज्यादातर जिलों में सामान्य वर्षा से काफी अधिक बारिश हुई है और लगातार हो रही है. इस वजह से एक तरफ जहां राज्य में वर्ष 2023 और 2024 की अपेक्षा इस बार धान का आच्छादन अच्छा हुआ है तो वहीं लगातार हो रहा वर्षा का नकारात्मक असर मक्के, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की फसलों के आच्छादन पर पड़ा है.

अधिक वर्षा के चलते आच्छादन पर प्रभाव पड़ा है

राज्य में 07 अगस्त तक दाल की फसल का आच्छादन लक्ष्य का महज 31.31% ही हुआ है. वहीं तिलहन में भी निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अभी तक करीब 29.81% भूभाग में ही फसल लगाई जा सकी है.

मोटे अनाज जिसे श्री अनाज या मिलेट भी कहा जाता है, उसकी बुआई पर भी अत्यधिक भारी वर्षा का नकारात्मक असर पड़ा है और लक्ष्य की तुलना में महज 32.32%% भाग में ही मोटे अनाज की फसल लगाई जा सकी है. राज्य में खरीफ फसलों में धान के बाद मक्का प्रमुख फसल है लेकिन इस बार लगातार हो रही वर्षा की वजह से मक्का का आच्छादन का प्रतिशत भी 07 अगस्त तक 57% ही है.

अगर राज्य की मुख्य फसल धान की बात करें तो इसका आच्छादन जरूर 72.35% हुआ है और कृषि विभाग को उम्मीद है कि जरूर यह आंकड़ा इस वर्ष अपने लक्ष्य यानी 1788400 हेक्टेयर लक्ष्य को पार करेगा.

कृषि पदाधिकारी रामशंकर सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि धान को छोड़ अन्य फसलों पर भारी बारिश की वजह से हुए नुकसान और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है. वहीं सभी बीटीएम, एटीएम, वीएलडब्लू और कृषक मित्र से ग्राउंड पर सर्वे कराकर वास्तविक डाटा तैयार किया जाएगा ताकि विभाग आगे की कार्रवाई कर सके.

राज्य में सामान्य से 43% अधिक हुई है मानसूनी बारिश

रांची के मौसम केंद्र निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 01 जून से 07 अगस्त तक राज्य में सामान्यतः होने वाली वर्षापात 581.9 mm की तुलना में इस वर्ष 830 MM वर्षा हो चुकी है, जो सामान्य वर्षापात से करीब करीब 43% अधिक है.

रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां सहित ज्यादातर जिले ऐसे हैं जहां इस बार लगातार और सामान्य से काफी अधिक बारिश हुई है. मौसम केंद्र के पूर्वानुमान में अगस्त महीने में भी अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है.

