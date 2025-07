ETV Bharat / state

बेजुबान ‘काजल’ की तड़पती मौत देख भावुक हुआ मालिक, करंट ने ली घोड़ी की जान - DELHI ELECTRICITY DEPTT FAULT

गाजियाबाद के लोनी से आयी घोड़ी काजल की दर्दनाक मौत ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार इलाके से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां बिजली विभाग की लापरवाही ने एक बेजुबान जानवर की जान ले ली. यह हादसा न सिर्फ एक परिवार के लिए भावनात्मक आघात बनकर आया, बल्कि इसने सरकारी तंत्र की अनदेखी और सुरक्षा मानकों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. गाजियाबाद के लोनी से आयी घोड़ी काजल की दर्दनाक मौत : दरअसल, घटना शुक्रवार देर शाम की है, जब यमुना विहार में एक शादी समारोह की तैयारियां चल रही थीं. इस अवसर पर बारात के लिए गाजियाबाद के लोनी से एक घोड़ी 'काजल' को लाया गया था. शोएब नामक युवक, जो इस घोड़ी का मालिक है, उसे बारात स्थल पर लेकर आया था. शादी की चहल-पहल के बीच शोएब ने घोड़ी को सड़क किनारे खड़ा किया हुआ था. गाजियाबाद के लोनी से आयी घोड़ी काजल की दर्दनाक मौत (ETV BHARAT) परिवार के कमाई का जरिया थी घोड़ी काजल : काजल पिछले कई वर्षों से शोएब और उसके परिवार का हिस्सा थी, उन्होंने उसे बचपन से पाला था और वह उनकी रोज़ी-रोटी का भी एक अहम जरिया थी. लेकिन किसी को क्या पता था कि सड़क किनारे मौजूद एक स्ट्रीट लाइट मौत का जाल बन चुकी है. स्ट्रीट लाइट में करंट लीकेज के कारण खुले तारों से सड़क पर करंट फैल गया. जैसे ही काजल उसकी चपेट में आई, वह तड़पने लगी. मौके पर मौजूद चश्मदीद के मुताबिक, घोड़ी कई मिनटों तक छटपटाती रही, लेकिन करंट के कारण कोई भी उसे छू नहीं पाया.

