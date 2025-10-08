ETV Bharat / state

DU के छात्रों उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने नशा के खिलाफ अभियान चलाने का किया आह्वान, जानिए और क्या कहा ?

उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए उपलब्धियों की सराहना की.

उपराष्ट्रपति से डीयू के वीसी ने की मुलाकात
उपराष्ट्रपति से डीयू के वीसी ने की मुलाकात (ETV Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की. इस दौरान कुलपति ने विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की. बैठक में हुई चर्चा पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालय के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया और इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र ही नहीं, बल्कि युवाओं के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का माध्यम भी होना चाहिए.

उन्होंने नशीली दवाओं, तंबाकू और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की लत के खिलाफ विश्वविद्यालय स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया, ताकि छात्र स्वस्थ और अनुशासित जीवन शैली अपनाएं. उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय प्रशासन से खेल सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने तथा छात्रों को विभिन्न खेलों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियां न केवल छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, बल्कि उनमें प्रतिस्पर्धात्मक भावना, टीमवर्क और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करती हैं. यह गुण उन्हें राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करेंगे.

शोध और नवाचार के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने शिक्षकों से अनुरोध किया कि वे समकालीन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण और समाजोपयोगी शोध कार्यों में संलग्न हों. साथ ही, उन्होंने छात्रों को भी शोध को एक संभावित करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया.

वहीं, कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास, छात्र नामांकन में महिला छात्रों की भागीदारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अत्याधुनिक अनुसंधान, डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे, आईसीटी, पुस्तकालयों, छात्रावास सुविधाओं, नए परिसरों और कॉलेजों की स्थापना जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति का भी विस्तार से बताया. बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी, जिनका विश्वविद्यालय के विकास और इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा पर पड़ेगा.

