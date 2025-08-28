ETV Bharat / state

DU के छात्रों ने 'U स्पेशल' बस सेवा को बताया 'राहत', मेट्रो किराए में भी मिले छूट के संकेत

छात्रों ने कहा कि अब हम समय पर क्लास पहुंच सकेंगे. साथ ही इलेक्ट्रिक बस होने के लिए पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैंपस से 'यू-स्पेशल' सेवा के तहत बसों को दिखाई हरी झंडी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैंपस से 'यू-स्पेशल' सेवा के तहत बसों को दिखाई हरी झंडी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 28, 2025 at 3:42 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास रहा. दरअसल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैंपस से यू-स्पेशल बस सेवा को हरी झंडी दिखाई. विद्यार्थियों ने जब बसों को सजधज कर सड़कों पर दौड़ते देखा तो उनके चेहरे खिल उठे. ईटीवी भारत से बातचीत में स्टूडेंट्स ने इस पहल की जमकर सराहना की.

दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा रितिका ने कहा कि इस तरह कॉलेज आने-जाने में समय व पैसे दोनों की बचत होगी. अभी तक निजी वाहनों या ऑटो से सफर करने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब बसों के चलते समय पर क्लास पहुंच सकेंगे. वहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा वंशिका गुप्ता ने कहा कि यह बसें न सिर्फ किफायती हैं, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से फायदेमंद हैं. इससे पेट्रोल-डीजल की खपत भी कम होगी और प्रदूषण भी घटेगा. खास बात यह है कि इसमें गाने सुनने की भी सुविधा है.

छात्रों ने 'यू-स्पेशल' बस सेवा पर दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

अन्य जरूरतों पर खर्च कर सकेंगे पैसे: उनके अलाया एक अन्य छात्रा अंशिका मिश्रा ने कहा, बसें दुल्हन की तरह सजी हुई थी जिन्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था. सरकार ने सही मायनों में छात्रों के लिए तोहफा दिया है. इससे सफर आसान व सुरक्षित होगा. कम किराया होने से वह महीने का हजारों रुपये बचाकर पढ़ाई या अपनी जरूरत की चीजों पर खर्च करेंगी.

छात्रसंघ ने बताया बड़ी सफलता: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ पदाधिकारी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ सचिव मित्रविंदा करणवाल ने कहा कि छात्र-छात्राओं के लिए 'यू स्पेशल' बसें चलवाने की मांग काफी समय से की जा रही थी. हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन बसों को दिल्ली विश्वविद्यालय से हरी झंडी दिखाई.

मिलेगा राजनीतिक फायदा: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव नजदीक है. ऐसे में यू-स्पेशल बस सेवा की बहाली भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार साबित हो सकती है. अभाविप-नीत डूसू इसका श्रेय अपने संघर्ष को दे रहा है. इससे छात्रों के बीच भाजपा की छवि छात्रहितैषी के रूप में मजबूत होगी. कैंपस राजनीति में इस फैसले से भाजपा को सीधा फायदा मिल सकता है.

मेट्रो किराए में छूट की तैयारी: यू-स्पेशल बस सेवा की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों को एक और बड़ी सौगात का संकेत दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली मेट्रो के किराए में छात्रों को रियायत देने पर गंभीरता से विचार कर रही है. इस संबंध में संबंधित विभागों के साथ बातचीत चल रही है. बहुत जल्द ही दिल्ली के छात्र-छात्राओं को मेट्रो में सफर करने पर विशेष छूट का लाभ मिल सकता है. छात्रों ने कहा कि अगर यह योजना लागू हो जाती है तो रोजाना मेट्रो से आने-जाने वाले हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी.

