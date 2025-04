ETV Bharat / state

डीयू की प्रिसिंपल ने दीवारों को गोबर से लीपा, कहा ये है गर्मी से बचने का जुगाड़ - COW DUNG IN DU CLASSROOM

डीयू की प्रिसिंपल ने दीवारों को गोबर से लीपा ( SOURCE: ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : April 14, 2025 at 8:10 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 9:04 AM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में कमरों की दीवारों को गोबर से लीपने का एक अजीब मामला सामने आया है. कॉलेज की प्रिंसिपल प्रत्यूष वत्सला ने खुद एक कमरे की दीवार को गोबर से पोता है. दीवारों को गोबर से लीपने के पीछे का लॉजिक बताया जा रहा है कि गर्मी के दिनों में तपिश से बचने के लिए अगर दीवारों को गोबर से पोत दिया जाए तो गर्मी का असर कम होता है. इसलिए इन दीवारों को गोबर से पोता गया है. लक्ष्मीबाई कॉलेज की एक छात्रा ने बताया कि प्रिंसिपल ने शिक्षकों के ग्रुप में एक वीडियो साझा कर खुद इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद यह वीडियो छात्राओं और कॉलेज के स्टाफ के बीच में वायरल हो गया और फिर सोशल मीडिया पर भी चला गया. DU के लक्ष्मीबाई कॉलेज का मामला (SOURCE: ETV BHARAT) कॉलेज के कमरों की दीवारों को गोबर से पोतने के इस वीडियो को देखकर कई प्रोफेसरों और छात्रों ने इस पर हैरानी जताई है. दरअसल, कॉलेज की प्राचार्य प्रो. प्रत्युष वत्सला ने कॉलेज शिक्षकों के ग्रुप में वीडियो साझा करते हुए लिखा कि सी ब्लाक में गर्मी की शिकायत के लिए देसी उपाय किए जा रहे हैं. यहां जिनकी कक्षाएं हैं, उन्हें शीघ्र ही ये कमरे एक नए कलेवर में मिलेंगे. आपका शिक्षण अनुभव सुखद हो, इसका प्रयास चल रहा है. जानकारी के अनुसार लक्ष्मीबाई कॉलेज में पांच ब्लाक हैं. इनमें सी ब्लाक की इमारत पुरानी है. इसके नीचे कैंटीन चलती है और ऊपर क्लासेज चलती हैं.

