DTC की बसें बनीं चलता-फिरता मंच, हर शुक्रवार ‘टैलेंट गैलोर-इट्स फ्राइडे’ में दिखेगा छात्रों का हुनर

Published : September 13, 2025 at 9:35 AM IST | Updated : September 13, 2025 at 9:53 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के छात्रों व युवा कलाकारों के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है. ‘टैलेंट गैलोर – इट्स फ्राइडे’ नाम की इस पहल के तहत हर शुक्रवार को डीटीसी की इलेक्ट्रिक ‘यू-स्पेशल’ बसें चलती-फिरती स्टेज में बदल जाएंगी. इसमें छात्र-छात्राएं व युवा कलाकार संगीत, कविता, कहानी, कॉमेडी सहित अपने विभिन्न प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकेंगे. डीटीसी के डिप्टी सीजीएम (पीआर) अमन देव छिकारा ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को एक खुला मंच प्रदान करना है, जहां वे अपनी रचनात्मकता व आत्मविश्वास दोनों को निखार सकें. खास बात ये है कि इस दौरान छात्रों को यात्रा के साथ-साथ एक सांस्कृतिक अनुभव भी मिलेगा. इस पहल से बस यात्रा को और अधिक रोचक, संवादात्मक और प्रेरणादायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है.

