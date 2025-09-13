ETV Bharat / state

DTC की बसें बनीं चलता-फिरता मंच, हर शुक्रवार ‘टैलेंट गैलोर-इट्स फ्राइडे’ में दिखेगा छात्रों का हुनर

डीटीसी के डिप्टी सीजीएम (पीआर) अमन देव छिकारा ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को एक खुला मंच प्रदान करना है.

DTC की बसें बनीं चलते-फिरते मंच
DTC की बसें बनीं चलते-फिरते मंच (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 13, 2025 at 9:35 AM IST

Updated : September 13, 2025 at 9:53 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के छात्रों व युवा कलाकारों के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है. ‘टैलेंट गैलोर – इट्स फ्राइडे’ नाम की इस पहल के तहत हर शुक्रवार को डीटीसी की इलेक्ट्रिक ‘यू-स्पेशल’ बसें चलती-फिरती स्टेज में बदल जाएंगी. इसमें छात्र-छात्राएं व युवा कलाकार संगीत, कविता, कहानी, कॉमेडी सहित अपने विभिन्न प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकेंगे.

डीटीसी के डिप्टी सीजीएम (पीआर) अमन देव छिकारा ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को एक खुला मंच प्रदान करना है, जहां वे अपनी रचनात्मकता व आत्मविश्वास दोनों को निखार सकें. खास बात ये है कि इस दौरान छात्रों को यात्रा के साथ-साथ एक सांस्कृतिक अनुभव भी मिलेगा. इस पहल से बस यात्रा को और अधिक रोचक, संवादात्मक और प्रेरणादायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है.

DTC की बसें बनीं चलते-फिरते मंच (ETV Bharat)
12 सितंबर 2025 को इसका पहला आयोजन हुआ, जिसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार प्रतीक अग्रवाल ने प्रस्तुति दी. ये कार्यक्रम यू-स्पेशल-3 बस में रामजस कॉलेज से पूर्वांचल हॉस्टल के बीच 3:20 बजे से शुरू हुआ. ‘टैलेंट गैलोर – इट्स फ्राइडे’ केवल एक मनोरंजक पहल नहीं है, बल्कि इसका मकसद दिल्ली के युवाओं को एक साझा मंच पर लाना है, जहां वह अपने हुनर को दिखाकर समाज में सकारात्मक संदेश फैला सकें. यह मंच स्कूल व कॉलेज के छात्रों को न केवल अपनी प्रतिभा को दर्शाने का अवसर देगा, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा.
बस में संगीत बजाते छात्र
बस में संगीत बजाते छात्र (ETV Bharat)

इस पहल के जरिए डीटीसी पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को भी सामने ला रहा है. इस कार्यक्रम के लिए चुनी गई इलेक्ट्रिक ‘यू-स्पेशल’ बसें पूरी तरह प्रदूषण रहित हैं. इस प्रकार यह अभियान संस्कृति, आत्मविश्वास, स्वच्छ पर्यावरण के संदेश को एक ही यात्रा में साकार करता है. इस योजना के तहत हर शुक्रवार दोपहर व शाम के समय चयनित रूट्स पर चलने वाली बसों में छात्रों के लिए ओपन माइक व मिनी परफॉर्मेंस के स्लॉट तय किए जाएंगे. इसमें भाग लेने के लिए छात्रों को पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा.
Last Updated : September 13, 2025 at 9:53 AM IST

