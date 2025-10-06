ETV Bharat / state

दिल्ली में DTC ने 400 से ज्यादा मार्शलों को हटाया, जानिए क्या है इनके गुनाह

डीटीसी से हटाए गए 467 बस मार्शल ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : October 6, 2025 at 2:38 PM IST | Updated : October 6, 2025 at 2:57 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: डीटीसी ने यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा में लगे 467 बस मार्शलों को सेवा से हटा दिया है. ये फैसला एक आंतरिक जांच के बाद लिया गया, जिसमें कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं है. डीटीसी के डिप्टी सीजीएम (पीआर) अमन देव छिकारा ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि करीब 90 बस मार्शलों का आपराधिक रिकॉर्ड है, जबकि 374 मार्शलों के दस्तावेजों में या तो गलत जानकारी दी गई थी या उनके पहचान पत्र फर्जी थे. जांच के बाद इन सभी को सेवा से हटाकर उनके मूल विभाग निदेशालय, होम गार्ड में वापस भेज दिया गया है. डीटीसी के डिप्टी सीजीएम ने बताया कि यह कार्रवाई यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आवश्यक थी. उन्होंने कहा कि मार्शलों की भूमिका सुरक्षा व्यवस्था में अहम है. ऐसे में यदि किसी के खिलाफ आपराधिक पृष्ठभूमि का मामला सामने आता है, तो उसे बसों में तैनात रखना उचित नहीं है. डीटीसी की ओर से लिया गया बड़ा फैसला (ETV BHARAT)

Last Updated : October 6, 2025 at 2:57 PM IST