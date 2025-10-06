ETV Bharat / state

दिल्ली में DTC ने 400 से ज्यादा मार्शलों को हटाया, जानिए क्या है इनके गुनाह

जांच में निकल कर आया, दर्जनों मार्शलों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस खबर में जानें पूरा मामला

डीटीसी से हटाए गए 467 बस मार्शल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 6, 2025 at 2:38 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 2:57 PM IST

नई दिल्ली: डीटीसी ने यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा में लगे 467 बस मार्शलों को सेवा से हटा दिया है. ये फैसला एक आंतरिक जांच के बाद लिया गया, जिसमें कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं है.

डीटीसी के डिप्टी सीजीएम (पीआर) अमन देव छिकारा ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि करीब 90 बस मार्शलों का आपराधिक रिकॉर्ड है, जबकि 374 मार्शलों के दस्तावेजों में या तो गलत जानकारी दी गई थी या उनके पहचान पत्र फर्जी थे. जांच के बाद इन सभी को सेवा से हटाकर उनके मूल विभाग निदेशालय, होम गार्ड में वापस भेज दिया गया है.

डीटीसी के डिप्टी सीजीएम ने बताया कि यह कार्रवाई यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आवश्यक थी. उन्होंने कहा कि मार्शलों की भूमिका सुरक्षा व्यवस्था में अहम है. ऐसे में यदि किसी के खिलाफ आपराधिक पृष्ठभूमि का मामला सामने आता है, तो उसे बसों में तैनात रखना उचित नहीं है.

DTC REMOVED BUS MARSHALS
डीटीसी की ओर से लिया गया बड़ा फैसला (ETV BHARAT)

AAP कार्यकाल में हुई थी बस मार्शलों की नियुक्ति
जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली की लगभग 3,500 बसों में करीब 3,200 होम गार्ड बतौर बस मार्शल तैनात किए थे. प्रत्येक मार्शल को प्रतिदिन 970 रुपए का भुगतान किया जाता था. इनकी नियुक्ति पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुई थी.

बस मार्शल और बस कंडक्टर में हुआ था विवाद

हाल ही में एक घटना ने इस व्यवस्था पर और सवाल खड़ा कर दिया था. कुछ दिन पूर्व एक बस मार्शल मान सिंह को बस के रूट को लेकर हुए विवाद में कंडक्टर की उंगली काटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. यह घटना सेक्टर-62 नोएडा से धौला कुआं के बीच चलने वाली बस में हुई थी. अधिकारियों के मुताबिक झगड़ा तब हुआ जब मार्शल और ड्राइवर बस को फ्लाईओवर से ले जाना चाहते थे, लेकिन कंडक्टर समानांतर सड़क से जाने पर अड़ा था.

DTC REMOVED BUS MARSHALS
374 बस मार्शलों के दस्तावेजों में मिली गड़बड़ियां, 90 का मिला आपराधिक रिकॉर्ड (ETV BHARAT)

जांच पूरी होने पर परिवहन विभाग ने ऐसे मामलों की दोबारा छानबीन का फैसला किया है. फिलहाल, दिल्ली के 41 में से 39 डीटीसी डिपो में अभी भी बस मार्शल तैनात हैं. डीटीसी अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में नियुक्तियों की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक न हो.

