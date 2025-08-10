नई दिल्ली: दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) के करीब 24,000 कर्मचारियों को जुलाई महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है. आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिल जाता था, लेकिन इस बार 10 अगस्त तक भुगतान न होने से कर्मचारियों में भारी रोष है. डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने बताया कि वेतन न मिलने से कर्मचारी परेशानी हैं. उन्हें परिवार चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

रक्षाबंधन पर कर्मचारियों की थी हड़ताल करने की योजना

रक्षाबंधन पर शनिवार को कर्मचारी हड़ताल करने की योजना में थे, लेकिन यात्रियों की असुविधा को देखते हुए हमने हड़ताल न करने की अपील की. अब यदि जल्द वेतन नहीं मिला, तो हम भी कर्मचारियों के गुस्से को नहीं रोक पाएंगे. वह कुछ भी कर सकते हैं. डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने आरोप लगाया कि इस बार रक्षाबंधन पर छुट्टी भी नहीं दी गई. इसके लिए विभाग ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था कि अगर कोई कर्मचारी छुट्टी लेता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी, यहां तक कि नौकरी भी जा सकती थी. त्योहार पर छुट्टी भी नहीं मिली और वेतन भी नहीं मिला. यह तो सरकार की तानाशाही है.

वेतन ना मिलने से आर्थिक संकट में कर्मचारीः

वेतन न मिलने से किराए पर रहने वाले कई कर्मचारी मकान मालिक को किराया तक नहीं दे पाए हैं. बच्चों की स्कूल फीस, घर के खर्च व अन्य जरूरी भुगतान में भी देरी हो रही है. कई कर्मचारी मजबूरी में दूसरों से उधार पैसा लेकर खर्च चला रहे हैं.

वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म एक्स पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. कर्मचारी वेतन न मिलने पर तरह तरह की मीम्स व पोस्ट बनाकर भेज रहे हैं.

पेंशनभोगी भी परेशान

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने बताया कि डीटीसी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पिछले दो माह से पेंशन नहीं मिली है. राजधानी दिल्ली में भाजपा की चार इंजन वाली सरकार है. इसके बावजूद भी भी बजट पास क्यों नहीं हो रहा है. ये बात समझ से परे है. यदि कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उन्हें समय पर वेतन मिल जाना चाहिए, सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के लिए पेंशन बुढ़ापे का सहारा होती है. उन्हें समय से पेंशन दी जानी चाहिए.



जल्द वेतन ही समस्या का समाधानः

यूनियन का आरोप है कि सरकार समय पर वेतन और पेंशन न देकर कर्मचारियों को अपने खिलाफ करने पर मजबूर कर रही है. यदि आने वाले दिनों में जल्द भुगतान नहीं किया गया तो कर्मचारियों की हड़ताल से दिल्ली की बस सेवाएं प्रभावित होगी और इसका असर आम यात्रियों पर सबसे अधिक पडेगा.

वहीं डीटीसी के डिप्टी सीजीएम अमन देव छिकारा ने दिया आश्वासन