नई दिल्लीः दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के ओखला डिपो से 101 ड्राइवरों को अचानक निजी कंपनी M/S मोबिलिटी कंपनी में भेजे जाने के फैसले से कर्मचारी नाराज है. डीटीसी द्वारा लिए गए इस कदम के खिलाफ ड्राइवरों ने खुलकर विरोध जताते हुए ओखला डिपो में बुधवार को प्रदर्शन किया और हड़ताल कर दी. यहां से चलने वाली करीब 80 बसों को चालकों ने सड़क पर नहीं उतारा. वहीं, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने चेतावनी दी है कि जल्द ही इस फैसले पर निर्णय नहीं लिया गया तो यह विरोध हड़ताल का रूप ले सकता है.

बिना किसी पूर्व सूचना के निजी कंपनी में भेजने का विरोध: डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी और महामंत्री मनोज शर्मा का कहना है कि जिन ड्राइवरों ने अपनी पूरी जवानी डीटीसी विभाग को समर्पित की, आज उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के निजी मालिकों के अधीन भेजने का नोटिस जारी कर दिया गया है. कई ड्राइवर ऐसे हैं जो पिछले 10 से 25 सालों से डीटीसी के अधीन सेवा दे रहे हैं. इन कर्मचारियों का आरोप है कि यह निर्णय केवल इसलिए लिया गया क्योंकि निजी कंपनी के पास पर्याप्त ड्राइवर उपलब्ध नहीं थे. डीटीसी और निजी कंपनी की मिलीभगत से ऐसा हो रहा है.

बिना किसी पूर्व सूचना के निजी कंपनी में भेजने का विरोध (ETV Bharat)



निजी कंपनी में भेजे जाने से स्थायी नौकरी की उम्मीदें खत्म: ड्राइवरों का यह भी कहना है कि उन्होंने डीटीसी में नौकरी इसलिए चुनी थी, जिससे आने वाले समय में उनकी सेवाएं स्थायी हो सके और उन्हें सुरक्षित भविष्य मिल सके, लेकिन अचानक निजी कंपनी के अधीन भेजे जाने से उनकी स्थायी नौकरी की उम्मीदें खत्म हो गईं. यूनियन के पदाधिकारी मनोज शर्मा का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों के साथ अन्याय है. इससे उनकी रोजी-रोटी और भविष्य दोनों खतरे में पड़ गए हैं.

101 कर्मचारियों को निजी कंपनी में भेजे जाने से हैं नाराज (ETV Bharat)

निजी कंपनी में भेजे जाने से स्थायी नौकरी की उम्मीदें खत्म (ETV Bharat)

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने सरकार और विभाग पर आरोप लगाया है कि कर्मचारियों की अनदेखी कर सिर्फ निजी हितों को साधने के लिए ये फैसला लिया गया है. यूनियन पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि यदि इस फैसले को तुरंत वापस नहीं लिया जाता है तो तो कर्मचारियों को मजबूरन हड़ताल का सहारा लेना पड़ेगा.यूनियन ने यह भी सवाल उठाया है कि जब कर्मचारियों ने वर्षों तक डीटीसी के अधीन अपनी सेवाएं दी हैं, तो आखिर क्यों उन्हें निजी कंपनियों के अधीन भेजकर उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया जा रहा है.

फैसले को वापस लेकर ड्राइवरों को डीटीसी के अधीन रखने की मांग: कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी स्थायी नौकरी की उम्मीदों को न तोड़ा जाए. इस फैसले को वापस लेकर ड्राइवरों को डीटीसी के अधीन ही ही रखा जाए. डीटीसी ड्राइवरों ने इसके विरोध में बुधवार को ओखला डिपो में प्रदर्शन किया. ये विरोध अब केवल विभाग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जल्द ही सड़कों पर भी देखने को मिल सकता है. यदि सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी बस सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं और इसका असर लाखों यात्रियों पर पड़ेगा. बसें न चलने से यात्रियों को परेशानी हो सकती है.

ये भी पढ़ें :