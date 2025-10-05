DTC की सभी बसों में कैशलेस टिकटिंग सिस्टम लागू, ‘चलो ऐप’ से बुकिंग पर 10% तक की छूट भी
ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू,यात्रियों को अब खुले पैसों की समस्या से मुक्ति मिलेगी.
Published : October 5, 2025 at 5:28 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह डिजिटल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. अब दिल्ली की सभी डीटीसी व क्लस्टर बसों में ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम (AFCS) लागू कर दिया गया है. डीटीसी ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह व्यवस्था अब सभी बसों में लाइव है. इससे बसों में सफर करने वाले यात्रियों को अब खुले पैसों की समस्या से मुक्ति मिलेगी. डिजिटल भुगतान के जरिए यात्रा सहज हो जाएगी.
इस नई व्यवस्था के तहत हर बस परिचालक को एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम) दी गई है. इसके जरिए यात्री अब अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) से सीधे टिकट का भुगतान कर सकते हैं. यह प्रणाली पूरी तरह कैशलेस और पारदर्शी है, जिससे किराया वसूली में पारदर्शिता आएगी और प्रत्येक लेन-देन का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित भी रहेगा.
दिल्ली का सफर, अब और भी स्मार्ट! 🚍💳— Delhi Transport Corporation (@dtchq_delhi) October 4, 2025
सभी DTC बसों में ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम (AFCS) सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।
AFCS सिस्टम लाया है:
✅ डिजिटल आधुनिकीकरण
✅ पारदर्शिता
✅ समावेशिता
आप भी डिजिटल भुगतान का उपयोग करें और दिल्ली के स्मार्ट परिवहन का हिस्सा बनें।🌟#DTC… pic.twitter.com/mQpjjKOiwX
स्मार्ट सिटी को ओर महत्वपूर्ण कदम: इस पहल को दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन में एक डिजिटल क्रांति के रूप में देखा जा रहा है. अब यात्रा न सिर्फ तेज व सुविधाजनक होगी, बल्कि दिल्ली सरकार के स्मार्ट सिटी के लक्ष्य की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा. डीटीसी अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में इस सिस्टम को और विकसित किया जाएगा, जिससे बसों में स्मार्ट टिकटिंग, फीडबैक व ट्रैकिंग को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जा सके. इस पहल से राजधानी में सार्वजनिक परिवहन का अनुभव निश्चित रूप से पहले से कहीं अधिक सहज, पारदर्शी व आधुनिक होगा.