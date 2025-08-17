नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था लगातार संकट में फंसती जा रही है. दिल्ली की सड़कों से चरणबद्ध तरीके से पुरानी बसों को तो हटाया जा रहा है, लेकिन उनकी जगह 12 मीटर की नई बसें समय से नहीं लाई जा सकी हैं, जबकि दिल्ली की सत्ता में आयी भाजपा सरकार के 5 महीने पूरे हो रहे हैं. सितंबर में 462 बसें और हटने वाली हैं. यदि जल्द बसें नहीं आईं तो इसका सीधा असर रोजाना बसों पर निर्भर रहने वाले लाखों यात्रियों पर पड़ेगा. बता दें कि जैसे जैसे पुरानी बसों के चलने की अवधि खत्म हो रही है. उन्हें सड़कों से हटाया जा रहा है.

अब तक हट चुकी है इतनी बसें: राजधानी दिल्ली में पुरानी बसों को उम्र पूरी होने पर हटाने का शेड्यूल फरवरी से लागू किया गया है. फरवरी और मार्च में सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब 793 बसें सड़कों से हटा दी गईं. इसके बाद मार्च में सिर्फ 345 बसें शामिल की गईं. इसके बाद अप्रैल में 111, मई में 232 और जून के महीने में 96 बसों को सड़क से हटा दिया गया.

केवल जुलाई के महीने में 985 बसें हटाई गई : जुलाई के महीने में स्थिति और ज्यादा बिगड़ी. 16 जुलाई को डिम्ट्स के अधीन चलने वाली 533 बसों का अनुबंध खत्म हो गया और इनका संचालन बंद हो गया. जुलाई के अंत तक डीटीसी के बेड़े से 452 बसें और हट गईं. यानी केवल जुलाई महीने में 985 बसें सड़कों से हट गईं. जुलाई से पहले राजधानी दिल्ली की सड़कों पर कुल 6368 बसें चल रही थीं, लेकिन इन हटाई गई बसों के बाद यह संख्या घटकर करीब 5300 रह गई है.



सितंबर और आगे के महीनों का हालः आगामी सितंबर में 462 बसें और हटने के बाद दिल्ली में बसों की संख्या करीब 4833 पर आ जाएगी. इतना ही नहीं अक्टूबर में 84, नवंबर में 15 और दिसंबर में 99 बसें और हटनी तय हैं. इसके बाद 2026 में जनवरी से मार्च और भी बसें हटेंगी. यानी कि आने वाले महीनों में स्थिति और गंभीर होने वाली है. एक अनुमान के मुताबिक मार्च 2026 तक कुल 1680 बसें कम हो चुकी होंगी.

राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में मेट्रो के बाद बसों को दूसरी लाइफ लाइन माना जाता है. यहां प्रतिदिन लगभग 40 लाख लोग बसों से सफर करते हैं. लगातार दिल्ली की सड़कों से घटती बसों की संख्या चिंता का विषय है. जिसकी वजह से यात्रियों को हर दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

आने वाले दिनों में समस्या होगी और जटिल : आने वाले दिनों में बसों की संख्या कम होने से समस्या और बढ़ सकती है. इसका असर ये दिखेगा कि बस स्टैंड्स पर जहां भीड़ बढ़ जाएगी.वहीं यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ सकता है. तो कई रूट्स पर लंबे समय तक एक भी बस नहीं मिलने के भी आसार हैं.



11 हजार बसों की जरूरतः डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी का कहना है कि दिल्ली को वास्तविक मांग को पूरा करने के लिए 11,000 बसों की जरूरत है. लेकिन सितंबर के अंत तक उपलब्ध बसें 5000 से भी कम हो जाएंगी. इसका मतलब ये है कि राजधानी दिल्ली में बस व्यवस्था जरूरत के आधे से भी कम व्यवस्था पर चल रही है.



नई इलेक्ट्रिक बसों को लाने में देरीः राजधानी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद मार्च से भाजपा की सरकार है. सरकार बनने के बाद 9 मीटर की छोटी इलेक्ट्रिक बसें (देवी बसें) तो सड़क पर उतारी गईं, जो छोटे-छोटे रूट पर चल रही हैं, लेकिन मुख्य मार्गों पर चलने वाली 12 मीटर की इलेक्ट्रिक बसें इस सरकार के शासन काल में अभी तक नहीं आई हैं.

सरकार जल्द नई बसों की व्यवस्था करे-ललित चौधरी: ललित चौधरी का कहना है कि यदि पुरानी बसों को हटाने के साथ-साथ नई बसों की खरीद और तैनाती समय पर होती, तो मौजूदा संकट को काफी हद तक टाला जा सकता था. यदि अभी भी जल्द नई बसें नही आईं तो दिल्ली की लोगों की समस्या बढ़ जाएगी.

