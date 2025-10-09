ETV Bharat / state

दिल्ली से इन 17 शहरों के लिए शुरू हो रही DTC बस सेवा, जानिए क्या है रेखा सरकार की योजना

DTC इलेक्ट्रिक बस सेवा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 9, 2025 at 7:42 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली से अलग-अलग शहरों की यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली सरकार ऋषिकेश, आगरा, जयपुर समेत कई अन्य शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की योजना बना रही है. इससे यात्रियों को दूसरे शहरों में आने- जाने में काफी आसानी होगी साथ ही पर्यावरण को भी फायदा होगा. सरकार का कहना है कि इन बसों में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार अपने इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को शहर की सीमाओं से बाहर ले जाने की तैयारी कर रही है. इसके तहत, वह राजधानी को ऋषिकेश, देहरादून, आगरा, जयपुर, लखनऊ और शिमला जैसे शहरों से जोड़ने वाले मार्गों के आस-पास के राज्यों के लिए भी बस सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है. इस पहल का उद्देश्य दिल्ली की सीमाओं से परे स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना है. साथ ही यात्रियों को एक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा विकल्प प्रदान करना है.

डीटीसी अंतरराज्यीय बस
डीटीसी अंतरराज्यीय बस (ETV Bharat)

17 अंतर-राज्यीय मार्ग निर्धारित

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों में उपयुक्त मार्गों की पहचान करने की प्रक्रिया में तेजी ला रही है. दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने बस सेवाओं के संचालन के लिए 17 अंतर-राज्यीय मार्ग निर्धारित किए हैं. इनमें दिल्ली-ऋषिकेश (236 किमी), दिल्ली-देहरादून (250 किमी), दिल्ली-हरिद्वार (208 किमी), दिल्ली-आगरा (195 किमी), दिल्ली-मुरादाबाद (180 किमी) और करनाल होते हुए दिल्ली-यमुनानगर (215 किमी) शामिल हैं.

अधिकारी ने बताया कि यह बस सेवा दिल्ली को अलवर, जयपुर, पटियाला, चंडीगढ़, अमृतसर, कटरा, शिमला, हल्द्वानी, बरेली और लखनऊ जैसे अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ेगी.

बसों में सुरक्षा का ध्यान
बसों में सुरक्षा का ध्यान (Twitter)

यात्रियों के लिए सुविधाएं

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि हम उन सभी शहरों का आकलन कर रहे हैं जहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग का बुनियादी ढांचा पहले से ही उपलब्ध है. गंतव्यों का निर्धारण उन शहरों में चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा. उन्होंने कहा कि बसें 12 मीटर लंबी होंगी और लंबी दूरी के यात्रियों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस और पैनिक बटन से लैस होंगी. सिंह ने कहा कि इन मार्गों पर सेवाएं जल्द ही शुरू होंगी, कुछ अगले साल तक शुरू होने की उम्मीद है, और बाद के चरणों में और स्थानों को जोड़ा जाएगा.

अधिकारियों ने बताया कि संबंधित राज्य परिवहन विभागों के साथ आवश्यक समन्वय और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, परियोजना को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा. डीटीसी की अंतर-राज्यीय बस सेवा 2010 में अपने बेड़े के सीएनजी में परिवर्तित होने और अन्य राज्यों में ईंधन की सीमित उपलब्धता के कारण बंद हो गई थी. इससे पहले, डीटीसी बसें अपनी विश्वसनीयता और किफायती किराए के कारण अंतर-राज्यीय यात्रा के लिए पसंदीदा विकल्प थीं.

