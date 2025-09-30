दिल्ली में DTC बसों की कमी से परेशान यात्री, बड़े रूटों पर भी बढ़ रही किल्लत; जानिए वजह
दिल्ली में सार्वजनिक बस सेवा एक गंभीर संकट से गुजर रही है, क्योंकि पुरानी बसें लगातार बेड़े से बाहर हो रही है.
Published : September 30, 2025 at 4:02 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था इन दिनों बसों की कमी से जूझ रही है. प्रमुख मार्गों पर 12 मीटर की बड़ी बसों चाहे वे इलेक्ट्रिक हों या सीएनजी, इनकी संख्या में इजाफा नहीं हो रहा है. वहीं, दूसरी तरफ पुरानी सीएनजी बसों का लगातार बेड़े से बाहर होना समस्या को और भी गहरा बना रहा है. इससे बस यात्रियों को रोजाना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.
सार्वजनिक बसों की संख्या में गिरावट
वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) के पास कुल 3255 बसें हैं, जिनमें 740 सीएनजी व 2,515 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं. इलेक्ट्रिक बसों में 715 बसें 9 मीटर की और 12 मीटर की 1800 बसें शामिल हैं. सितंबर महीने में ही सीएनजी बेड़े से करीब 100 बसें हटाई गई हैं. वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसिट सिस्टम (डिम्ट्स) के पास कुल 2,810 बसें बची हैं. इनमें से 779 इलेक्ट्रिक और 1,731 सीएनजी बसें शामिल हैं. डिम्ट्स के पास 12 मीटर की 420 इलेक्ट्रिक बसें और 9 मीटर की 359 देवी इलेक्ट्रिक बसें हैं. कुल मिलाकर दिल्ली में सार्वजनिक बसों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है.
दिल्ली सरकार की तरफ से 29 अक्टूबर को छोटे रूटों पर चलने वाली 9 मीटर की 300 देवी बसों की को हरी झंडी दिखाकर सड़क पर उतरा गया. हालांकि इन बसों से बड़े रूटों की समस्या का समाधान संभव नहीं है. छोटी बसें आमतौर पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कॉलोनियों व छोटे इलाकों में चलती है, जबकि मुख्य सड़कों व लंबी दूरी के रूटों पर 12 मीटर की बड़ी बसों की आवश्यकता होती है.
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज ISBT कश्मीरी गेट से दिल्ली से यूपी के बड़ौत तक अंतरराज्यीय बस सेवा का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के नेतृत्व में नई पहल की… pic.twitter.com/sk7rwuU7sx— Pankaj Kumar Singh (@drpankajbjp) September 23, 2025
इंटरस्टेट बस सेवा शुरू
दिल्ली की भाजपा सरकार ने इंटरस्टेट बस सेवा शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. दिल्ली से बड़ौत रूट पर 3 बसें चलाई गई हैं. जल्द ही 16 और रूटों इंटरेस्ट बस सेवाएं शुरू करने की योजना है. लेकिन, जब दिल्ली के भीतर ही बसों की भारी कमी है तो इंटरस्टेट बस सेवा का संचालन सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है. हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिवहन विभाग को हर माह किसी न किसी रूट पर इंटरस्टेट बसों के संचालन शुरू किया जाए.
पुरानी बसें बेड़े से हो रही बाहर
परिवहन विशेषज्ञ व दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त अनिल कुमार छिकारा का कहना है कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की रीढ़ मानी जाने वाली बस सेवा संकट के दौर से गुजर रही है. नई बसें समय पर नहीं लाई जा रही हैं, दूसरी तरफ पुरानी बसें लगातार बेड़े से बाहर हो रही हैं. यह स्थिति आने वाले समय में दिल्ली की ट्रैफिक व प्रदूषण की समस्या को और भी गंभीर बना सकती है. सरकार को प्राथमिकता के आधार पर नई बड़ी बसें खरीदनी ही होंगी और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में तेजी से इजाफा करना होगा. तभी समस्या से निजात मिल सकती है.
