दिल्ली में DTC बसों की कमी से परेशान यात्री, बड़े रूटों पर भी बढ़ रही किल्लत; जानिए वजह

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था इन दिनों बसों की कमी से जूझ रही है. प्रमुख मार्गों पर 12 मीटर की बड़ी बसों चाहे वे इलेक्ट्रिक हों या सीएनजी, इनकी संख्या में इजाफा नहीं हो रहा है. वहीं, दूसरी तरफ पुरानी सीएनजी बसों का लगातार बेड़े से बाहर होना समस्या को और भी गहरा बना रहा है. इससे बस यात्रियों को रोजाना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.

सार्वजनिक बसों की संख्या में गिरावट

वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) के पास कुल 3255 बसें हैं, जिनमें 740 सीएनजी व 2,515 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं. इलेक्ट्रिक बसों में 715 बसें 9 मीटर की और 12 मीटर की 1800 बसें शामिल हैं. सितंबर महीने में ही सीएनजी बेड़े से करीब 100 बसें हटाई गई हैं. वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसिट सिस्टम (डिम्ट्स) के पास कुल 2,810 बसें बची हैं. इनमें से 779 इलेक्ट्रिक और 1,731 सीएनजी बसें शामिल हैं. डिम्ट्स के पास 12 मीटर की 420 इलेक्ट्रिक बसें और 9 मीटर की 359 देवी इलेक्ट्रिक बसें हैं. कुल मिलाकर दिल्ली में सार्वजनिक बसों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है.

दिल्ली सरकार की तरफ से 29 अक्टूबर को छोटे रूटों पर चलने वाली 9 मीटर की 300 देवी बसों की को हरी झंडी दिखाकर सड़क पर उतरा गया. हालांकि इन बसों से बड़े रूटों की समस्या का समाधान संभव नहीं है. छोटी बसें आमतौर पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कॉलोनियों व छोटे इलाकों में चलती है, जबकि मुख्य सड़कों व लंबी दूरी के रूटों पर 12 मीटर की बड़ी बसों की आवश्यकता होती है.