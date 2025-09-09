ETV Bharat / state

दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग पर नहीं चलेंगी बसें, DTC ने बदला रूट; जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. डीटीसी दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग के दिल्ली हिस्से में (अक्षरधाम जंक्शन से दिल्ली/यूपी सीमा तक) आर्थिक गलियारा परियोजना चरण-1 भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ई.पी. मोड पर 6-लेन एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है. इस कार्य के चलते 8 सितंबर 2025 से अगले आदेश तक कई बस रूटों का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा. डीटीसी द्वारा अस्थायी रूप से मार्ग में बदलाव किया गया है.

डीटीसी के जनसंपर्क विभाग के प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि जिन बसों का संचालन भजनपुरा की ओर से (एक दिशा में) होता है, वे प्रभावित रहेंगी. इनमें रूट संख्या 121, 165, 165A, 212, 229, 234, 235, 248, 259, 261, 333, 971, 971A, OMS(-), 0261 और OOMS(-) शामिल हैं. इन सभी बसों को अस्थायी तौर पर खजूरी फ्लाईओवर के ऊपर से परिवर्तित मार्ग पर चलाया जाएगा, जिससे यात्रियों को वैकल्पिक सुविधा मिल सके और यात्रियों को ज्यादा परेशानी न हो.

इन रूट पर किया गया है बदलाव: इसी प्रकार, दूसरी दिशा में सीमापुरी ब्रिज से भजनपुरा की तरफ जाने वाली बसों को भी वैकल्पिक रूट से होकर गुजारा जा रहा है. इसके तहत रूट संख्या 208A, 210, 227A, 253, 973, YMS(-), D-019 और D-029 की बसों को खजूरी फ्लाईओवर से होकर ले जाया जाएगा. डीटीसी ने स्पष्ट किया है कि ये सभी परिवर्तन अस्थायी हैं और कार्य पूर्ण होने तक ही प्रभावी रहेंगे.