दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग पर नहीं चलेंगी बसें, DTC ने बदला रूट; जानिए पूरा मामला
Published : September 9, 2025 at 5:59 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. डीटीसी दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग के दिल्ली हिस्से में (अक्षरधाम जंक्शन से दिल्ली/यूपी सीमा तक) आर्थिक गलियारा परियोजना चरण-1 भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ई.पी. मोड पर 6-लेन एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है. इस कार्य के चलते 8 सितंबर 2025 से अगले आदेश तक कई बस रूटों का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा. डीटीसी द्वारा अस्थायी रूप से मार्ग में बदलाव किया गया है.
डीटीसी के जनसंपर्क विभाग के प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि जिन बसों का संचालन भजनपुरा की ओर से (एक दिशा में) होता है, वे प्रभावित रहेंगी. इनमें रूट संख्या 121, 165, 165A, 212, 229, 234, 235, 248, 259, 261, 333, 971, 971A, OMS(-), 0261 और OOMS(-) शामिल हैं. इन सभी बसों को अस्थायी तौर पर खजूरी फ्लाईओवर के ऊपर से परिवर्तित मार्ग पर चलाया जाएगा, जिससे यात्रियों को वैकल्पिक सुविधा मिल सके और यात्रियों को ज्यादा परेशानी न हो.
इन रूट पर किया गया है बदलाव: इसी प्रकार, दूसरी दिशा में सीमापुरी ब्रिज से भजनपुरा की तरफ जाने वाली बसों को भी वैकल्पिक रूट से होकर गुजारा जा रहा है. इसके तहत रूट संख्या 208A, 210, 227A, 253, 973, YMS(-), D-019 और D-029 की बसों को खजूरी फ्लाईओवर से होकर ले जाया जाएगा. डीटीसी ने स्पष्ट किया है कि ये सभी परिवर्तन अस्थायी हैं और कार्य पूर्ण होने तक ही प्रभावी रहेंगे.
निगम की यात्रियों से अपील: डीटीसी ने यह भी कहा है कि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए सभी डिपो व बस परिचालकों को दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. निगम ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपने रूट की जानकारी अवश्य ले लें, समय का ध्यान रखें. इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए निगम ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. बस रूट या अन्य जानकारी के लिए यात्री 011-41400400 और 1800118181 पर संपर्क कर सकते हैं.
सुरक्षित व सुगम परिवहन उपलब्ध कराना उद्देश्य: डीटीसी प्रबंधन ने कहा है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद बस रूट पूर्ववत बहाल कर दिए जाएंगे. यह परिवर्तन केवल अस्थायी है. इसका उद्देश्य यात्रियों को न्यूनतम असुविधा के साथ सुरक्षित व सुगम परिवहन उपलब्ध कराना है. बता दें कि आर्थिक गलियारा परियोजना और भारतमाला योजना के अंतर्गत चल रहा यह निर्माण कार्य दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन को और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है. इसका निर्माण पूरा होने के बाद यात्रियों को तेज, सुगम और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी.
