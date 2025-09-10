ETV Bharat / state

'कर्ज और दिहाड़ी से चला रहे परिवार...'; DTC बस मार्शलों का छलका दर्द! 10,792 कर्मचारियों की नौकरी बहाल नहीं!

10,792 बस मार्शलों की नौकरी बहाल नहीं, अब भी धरने पर बैठे हैं लोग

DTC बस मार्शलों का छलका दर्द!
DTC बस मार्शलों का छलका दर्द! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 10, 2025 at 5:46 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सिविल डिफेंस के 10,792 बस मार्शल को वर्ष 2023 में नौकरी से हटा दिया गया था. इसके विरोध में 27 अक्टूबर 2023 से डीटीसी व क्लस्टर बसों से हटाए गए बस मार्शल्स धरना दे रहे हैं. यह लोग लगातार अपनी बहाली की मांग को लेकर दिल्ली सचिवालय के पास राजघाट पावर हाउस के नजदीक धरने पर बैठे हैं. इस धरना के अब एक साल 11 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से बहाली को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

धरने पर बैठे मार्शलों का कहना है कि नौकरी जाने के बाद से परिवार पर गंभीर आर्थिक संकट छा गया है. नौकरी की बहाली के लिए दिन में धरने पर बैठने वाले कई लोग शाम को ई-रिक्शा चलाते हैं, देर रात तक दिहाड़ी करते हैं या फिर रिश्तेदारों से उधार लेकर किसी तरह अपना घर चला रहे हैं.

DTC बस मार्शलों का छलका दर्द! 10,792 कर्मचारियों की नौकरी बहाल नहीं (ETV Bharat)

बिल पास होने के बाद भी नौकरी बहाल नहीं: धरने पर बैठे विनोद कुमार पाल ने बताया; ''हम 27 अक्टूबर 2023 से धरने पर बैठे हैं. पिछली सरकार के समय ही दिल्ली विधानसभा से बस मार्शल के रेगुलराइजेशन का बिल भी पास हो चुका है, फिर भी अभी तक बहाली का आदेश नहीं हुआ. सवाल यह है कि सरकार आखिर किस बात का इंतजार कर रही है. वीरेंद्र सचदेवा और देवेंद्र गुप्ता जैसे भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा था कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही 60 दिन के भीतर ही बस मार्शलों को नौकरी पर बाहर कर दिया जाएगा. आज हम इस आश्वासन को लिए धरने पर बैठे हैं.''

10,792 बस मार्शलों की नौकरी बहाल नहीं, अब भी धरने पर बैठे हैं लोग
10,792 बस मार्शलों की नौकरी बहाल नहीं, अब भी धरने पर बैठे हैं लोग (ETV Bharat)

परिवार चलाने के लिए कर्ज का बोझ: धरने में शामिल नरेंद्र कुमार ने बताया कि नौकरी जाने के बाद परिवार चलाना मुश्किल हो गया है. रोजमर्रा के खर्च पूरे करने के लिए रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ रहा है. सरकार अगर आश्वासन न देती तो शायद हम कब के धरना खत्म कर चले जाते, लेकिन हम लोग भरोसे और आश्वासन पर बैठे हैं.

रात 12 बजे तक ई-रिक्शा चलाकर पाल रहे परिवार: धरना दे रहे विनोद कुमार ने कहा कि 27 अक्टूबर 2023 से धरने पर हूं. परिवार में सात सदस्य हैं, जिसमें 3 बेटी 2 बेटे और पति-पत्नी हैं. नौकरी जाने के बाद से परिवार चलाने में परेशानी हो रही है. नौकरी के लिए दिन में धरने पर बैठा रहता हूं. शाम को ई-रिक्शा किराए पर लेकर रात 12 बजे तक चलाता हूं, तभी घर का खर्च चलता है.

10,792 बस मार्शलों की नौकरी बहाल नहीं
10,792 बस मार्शलों की नौकरी बहाल नहीं (ETV Bharat)

सिर्फ आश्वासन, हकीकत में बहाली कब? धरने में शामिल मनीष कुमार ने कहा कि हर बार कहा जाता है कि फाइल आगे भेज दी गई है, लेकिन हकीकत में बहाली कब होगी, इसका कोई जवाब नहीं है. परिवार पर गहरा आर्थिक संकट है. दिहाड़ी करके गुजारा करना पड़ रहा है. वहीं, धरने में बैठे नवनीत कुमार ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बस मार्शल का मुद्दा अहम रहा, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद भी मांग पूरी नहीं हुई.

लोगों की संख्या कम पर हौसला मजबूत: दिल्ली सचिवालय के पास चल रहे धरना स्थल पर धरना देने वालों की संख्या भले ही ज्यादा न हो, लेकिन बस मार्शलों का हौसला कम नहीं है. सभी को भरोसा है कि एक न एक दिन सरकार बहाली का आदेश देगी. उनका साफ कहना है कि जब तक नौकरी पर उन्हें बाहर नहीं कर दिया जाता, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा. अब देखने वाली बात यहां होगी कि सरकार बस मार्शलों की नौकरी कब बहाल करती है.

