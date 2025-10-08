ETV Bharat / state

464 बस मार्शलों की बहाली को लेकर दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष ने DTC को लिखा पत्र, हटाए गए होमगार्ड्स की आवाज तेज

हालांकि, इस प्रकरण में बस मार्शल की सेवा से हटाए गए होमगार्ड और डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का कहना है कि यह कार्रवाई एकतरफा व अन्यायपूर्ण है. यूनियन अध्यक्ष ललित चौधरी ने बताया कि कई होमगार्ड्स केवल पते में बदलाव या आधार कार्ड एड्रेस अपडेट न होने के कारण फंस गए. कई को पुलिस ने पुराने पते पर जांच के दौरान अनुपस्थित पाया और फर्जी मान लिया, जबकि हकीकत ये है कि वेतन में 6 से 8 महीने की देरी के कारण उन्हें सस्ते मकानों में शिफ्ट होना पड़ा था.

डीटीसी ने हाल ही में दिल्ली पुलिस के सहयोग से की गई आंतरिक जांच के आधार पर बतौर बस मार्शल सेवा दे रहे 464 होमगार्ड्स को सेवा से हटाया था. जांच के दौरान 82 होमगार्ड का आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया, जबकि 393 पर फर्जी दस्तावेज या गलत सूचना देने का आरोप लगा था. इसके बाद 464 होमगार्ड को उनके मूल विभाग होमगार्ड निदेशालय में वापस भेज दिया गया था. डीटीसी अधिकारियों ने इसे महिला यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम बताया था.

नई दिल्ली: दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) से हटाए गए 464 बस मार्शलों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने होमगार्ड्स के समर्थन में डीटीसी प्रबंधन और परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की समीक्षा की मांग की है. उनका कहना है कि जो कर्मचारी जांच में सही पाए गए हैं उनको दोबारा नौकरी पर बहाल किया जाए.

होमगार्ड संजय शर्मा के इस मामले में दोबारा हुई गुप्त जांच में 393 में से 341 होमगार्ड्स सही पाए गए और दिल्ली पुलिस, डीटीसी व दिल्ली सरकार की संयुक्त जांच समिति ने 66 अन्य को क्लीन चिट दे दी. यानी कुल 407 होमगार्ड्स योग्य साबित हुए, लेकिन डीटीसी ने अब तक उनकी बहाली पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. जबकि दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच के द्वारा दोबारा जांच में सही ओर योग्य पाए गए होमगार्ड को दोबारा ड्यूटी देने की सिफारिश की थी.

डीटीसी ने यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा में लगे 464 बस मार्शलों को सेवा से हटा दिया. (ETV Bharat)

दिल्ली होमगार्ड मुख्यालय द्वारा गठित बोर्ड (एसीपी स्पेशल ब्रांच, एसएचओ आउटर, कमांडेंट होमगार्ड, डीएसओ, दिल्ली सरकार) मूल कागजात के आधार पर जांच की गई बदले हुए पते, गलत तरीके से दर्ज होमगार्ड के रिहायशी पते, जिनको डीटीसी की क्लेरिकल मिस्टेक से गलत तरीके से दर्ज कर दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच को वेरिफिकेशन के लिए दिया गया था.

होमगार्ड की बैठक में उठी समस्याएं: जिन होमगार्ड को डीटीसी की तरफ से बस मार्शल ओड से मई महीने में निकला गया उन्होंने यमुना पार में एक बैठक की. मई महीने से हटाए गए सैकड़ों होमगार्ड्स के पास अब रोजगार नहीं है. कई के परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. कर्मचारियों ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि डीटीसी से हटाए गए होमगार्ड्स गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. महीनों से वेतन न मिलने के कारण उनका घरेलू खर्च, बच्चों की फीस व रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है. कई होमगार्ड्स को किराया न दे पाने पर मकान मालिकों ने घर खाली करवाया, जिससे उन्हें सस्ते मकानोंं शिफ्ट होना पड़ा. कुछ को तो कीमती सामान गिरवी रखना पड़ा है, जिससे परिवार का गुजारा चल सके. लगातार बेरोजगारी और अस्थिरता से वे मानसिक तनाव, कर्ज व सामाजिक दबाव झेल रहे हैं.

बस मार्शल की सेवा से हटाए गए होमगार्ड और डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का कहना है कि यह कार्रवाई एकतरफा व अन्यायपूर्ण है. (ETV Bharat)

परिवहन विभाग बहाल कर सकता है नौकरी: डीटीसी के डिप्टी सीजीएम (पीआर) अमन देव छिकारा का कहना है कि जिनके पास कोर्ट से एनओसी है और वे जांच में निर्दोष पाए गए हैं. उनकी बहाली प्रक्रिया पर विभाग विचार कर रहा है. अब यह देखना है कि विधानसभा उपाध्यक्ष के पत्र के बाद क्या डीटीसी अपने फैसले पर पुनर्विचार करता है या नहीं करता. यह मामला दिल्ली के परिवहन तंत्र में जवाबदेही व पारदर्शिता को लेकर नई बहस छेड़ चुका है.

