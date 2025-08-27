नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर छात्रों के लिए खास बस सेवा ‘यू-स्पेशल’ की शुरुआत होने जा रही है. वर्ष 1971 में दिवाली के दिन मलकागंज डिपो से पहली बार शुरू हुई थी. यह सेवा अब आधुनिक रूप में वापसी करने जा रही है. दिल्ली सरकार व दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (डीटीसी) ने इसे एसी इलेक्ट्रिक बसों को नई सुविधाओं के साथ फिर से शुरू करने का फैसला लिया है. कल से दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आईआईटी व ऑफ कैंपस कॉलेजों के छात्र इन बसों में सफर कर सकेंगे.

आधुनिक सुविधाओं के साथ दोबारा शुरू

राजधानी दिल्ली में छात्रों की सुविधा के लिए बंद हो चुकी ‘यू-स्पेशल’ बस सेवा कल यानी 28 अगस्त से एक नए रूप में फिर शुरू होने जा रही है. हालांकि इस सेवा की शुरुआत 1971 में हुई थी, जब मलकागंज डिपो से पहली बार बसें चलीं और टिकट महज 50 पैसे हुआ करता था. 90 के दशक में यह सेवा काफी लोकप्रिय थी. जब करीब 400 बसें रोज 1.90 लाख छात्रों को उनके गंतव्य तक ढोती थीं. वर्ष 2020 में कोविड व बसों की कमी के कारण इस सेवा को बंद करना पड़ा था.

यू स्पेशल बस की खासियत (GFX ETV Bharat)

अब दिल्ली सरकार व डीटीसी इसे आधुनिक सुविधाओं के साथ दोबारा शुरू कर रहे हैं. पहले चरण में 20 एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिक बसें, 30 डीजल चालित 12 मीटर लंबी बसें व 20 डीजल चालित 9 मीटर लंबी छोटी बसें कुल 25 नए रूटों पर संचालित की जाएंगी. सुबह व शाम क्लास टाइमिंग को ध्यान में रखकर इनका टाइम टेबल तय किया गया है.

'U-स्पेशल' बसें कितनी तरह की (GFX ETV Bharat)

यू-स्पेशल’ बसों में होगी ये सुविधा

नई ‘यू-स्पेशल’ बसों में रेडियो सिस्टम भी होगा, जहां छात्र सफर के साथ गानों की फरमाइश कर सकेंगे. साथ ही शैक्षणिक कार्यक्रम व जरूरी जानकारियां भी प्रसारित होंगी. मासिक पास का शुल्क सिर्फ 50 रुपये का रखा गया है, जिससे नॉर्थ व साउथ कैंपस के बीच सफर आसान होगा. अधिकारियों के मुताबिक रोजाना करीब 1200 छात्र इन बसों का इस्तेमाल करेंगे. इससे 400 से 500 निजी वाहनों का बोझ सड़कों से कम होगा.

बसों का रूट (GFX ETV Bharat)

बसों के संचालन का समय

बसों को सुबह व शाम 5 से 6 बजे के बीच खास तौर पर क्लास टाइमिंग को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा, इन बसों का संचालन खुद डीटीसी मैनेजमेंट करेगा. सामान्य रूट की तुलना में इन बसों का टाइम टेबल अलग होगा, जिससे स्टूडेंट्स समय पर कैंपस पहुंच सकें.

यू स्पेशल बस का इतिहास (GFX ETV Bharat)

अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की जरूरत के हिसाब से समय और रूटों में सुधार और बदलाव भी किए जाएंगे. हाल ही में सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में यूथ स्पेशल बस सर्विस को दोबारा शुरू करने की घोषणा की थी. यह बस सर्विस 2020 में कोरोना वायरस शुरू होने के बाद बंद कर दी गई थीं.

