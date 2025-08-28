नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. 54 साल पुराने इतिहास के साथ लोकप्रिय ‘यू-स्पेशल’ बस सेवा अब नए रूप व नई तकनीक के साथ वापसी हुई है. गुरुवार सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) के अधिकारियों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर नई यू- स्पेशल बसों को रवाना किया.
इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यू-स्पेशल बस सेवा को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि छात्रों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलना उनका अधिकार है. यह सेवा कई साल पहले बंद कर दी गई थी, जबकि यह दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रों के लिए लाइफलाइन मानी जाती थी. सीएम रेखा गुप्ता ने याद करते हुए कहा कि 1998 में जब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी थी, तब यू-स्पेशल बसें चल रही थीं. अब मैं इन्हें दोबारा लेकर आई हूं, क्योंकि युवाओं के हित में काम करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है.
यू-स्पेशल बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस
मुख्यमंत्री ने बताया कि नई यू-स्पेशल बसें पहले से कहीं अधिक आधुनिक हैं. पहले छात्र बसों के गेट पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर होते थे, लेकिन अब इन्हें रेडियो और अन्य सुविधाओं से लैस किया गया है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली में सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी, जिससे प्रदूषण पर भी रोक लगेगी.
VIDEO | Delhi CM Rekha Gupta flags off 100 new buses, including 50 revamped 'U' Special buses returning after 30 years, now equipped with advanced features like DTC Radio. She says, " we are working to offer concessions to students for their metro tickets. we are introducing 100… pic.twitter.com/LX83tqqEvS— Press Trust of India (@PTI_News) August 28, 2025
उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए मेट्रो में पास और कंसेशन सुविधा शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है. इसके अलावा सरकार कूड़े की समस्या खत्म करने, यमुना को स्वच्छ बनाने और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक रूप देने के लिए लगातार काम कर रही है. सीएम रेखा गुप्ता ने स्वीकार किया कि दिल्ली की 2.5 करोड़ की आबादी और सीमित क्षेत्रफल के कारण चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन सरकार का प्रयास है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि भविष्य में नौकरी देने वाले बने.
आधुनिक सुविधाओं के साथ दोबारा शुरू
नई यू-स्पेशल बसों में 20 एसी इलेक्ट्रिक बसें हैं. इसके साथ ही 30 डीजल से चलने वाली चालित 12 मीटर लंबी बसें और 20 डीजल चालित 9 मीटर बसें हैं. कुल 70 नई बसें हैं, जिन्हें 25 विशेष रूटों पर चलाया जाएगा. नई बसों में रेडियो सिस्टम की सुविधा दी गई है, जहां छात्र अपनी पसंद के गाने व्हाट्सएप संदेश भेजकर बाजवा सकेंगे. इसके अतिरिक्त शैक्षणिक कार्यक्रम व उपयोगी जानकारियां भी प्रसारित होंगी.
छात्रों को मिलेगा विशेष लाभ
छात्रों के लिए मासिक पास का शुल्क सिर्फ 50 रुपये का रखा गया है, जिससे नॉर्थ व साउथ कैंपस के बीच सफर आसान होगा. अधिकारियों के मुताबिक रोजाना करीब 1200 छात्र इन बसों का इस्तेमाल करेंगे. इससे 400 से 500 निजी वाहनों का बोझ सड़कों से कम होगा. इससे जाम और प्रदूषण की समस्या खत्म होगी. बसें सुबह व शाम क्लास टाइमिंग को ध्यान में रखकर बसें चलाई जाएंगी, जिससे छात्र समय पर कॉलेज पहुंच सकें.
बसों के संचालन का समय
बसों को सुबह व शाम 5 से 6 बजे के बीच खास तौर पर क्लास टाइमिंग को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा, इन बसों का संचालन खुद डीटीसी मैनेजमेंट करेगा. सामान्य रूट की तुलना में इन बसों का टाइम टेबल अलग होगा, जिससे स्टूडेंट्स समय पर कैंपस पहुंच सकें. अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की जरूरत के हिसाब से समय और रूटों में सुधार और बदलाव भी किए जाएंगे. सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में यूथ स्पेशल बस सर्विस को दोबारा शुरू करने की घोषणा की थी. यह बस सर्विस 2020 में कोरोना वायरस शुरू होने के बाद बंद कर दी गई थीं.
'यू-स्पेशल' बस सेवा का इतिहास
यू-स्पेशल सेवा की शुरुआत 1971 में हुई थी, जब मलकागंज डिपो से पहली बार बसें चलीं और टिकट महज 50 पैसे हुआ करता था. 90 के दशक में यह सेवा काफी लोकप्रिय थी. जब करीब 400 बसें रोज 1.90 लाख छात्रों को उनके गंतव्य तक ढोती थीं. वर्ष 2020 में कोविड व बसों की कमी के कारण इस सेवा को बंद करना पड़ा था.
