नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के ओखला डिपो से 101 कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवरों को निजी कंपनी M/S मोबिलिटी में भेजे जाने के फैसले से कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई थी. इस कदम के खिलाफ मंगलवार व बुधवार को ड्राइवरों ने डिपो पर प्रदर्शन कर ओखला डिपो में हड़ताल कर दी, जिसके चलते करीब 80 बसें सड़क पर नहीं उतरीं थी. वहीं, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन की M/S मोबिलिटी और डीटीसी के एमडी से बातचीत के बाद समाधान निकल गया है. इससे हड़ताल खत्म कर चालक प्राइवेट बसों को चलाने को तैयार हो गए हैं.

बीते सोमवार को 101 कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवरों को डीटीसी की तरफ से नोटिस जारी कर M/S मोबिलिटी कंपनी में जाकर नौकरी ज्वाइन करने के लिए कहा गया था. इसपर डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी और महामंत्री मनोज शर्मा का कहना था कि सैकड़ों ड्राइवर जो पिछले 10 से 25 सालों से डीटीसी में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अचानक निजी मालिकों के अधीन भेजना नाइंसाफी है. कर्मचारियों का आरोप था कि यह फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि निजी कंपनी के पास पर्याप्त ड्राइवर नहीं है और डीटीसी व कंपनी की मिलीभगत से संविदा चालकों को प्राइवेट ऑपरेटरों के अधीन किया जा रहा है.

डीटीसी ड्राइवरों की हड़ताल खत्म (ETV Bharat)

अब निकला ये समाधान

ओखला डिपो में कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवरों की हड़ताल व विवाद बढ़ने के बाद यूनियन पदाधिकारियों ने डीटीसी के प्रबंध निदेशक (एमडी) और M/S मोबिलिटी कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात की. डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के महामंत्री मनोज शर्मा ने बताया कि बैठक में यह सहमति बनी कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर भले ही निजी कंपनी की बसें चलाएंगे, लेकिन वे डीटीसी के ही अधीन रहेंगे. उन्हें डीटीसी की ही वर्दी पहननी होगी, वेतन भी डीटीसी से मिलेगा. पहचान पत्र भी डीटीसी का ही होगा. यानी चालक का दर्जा व अधिकार डीटीसी के तहत ही रहेंगे. ड्राइवरों को सिर्फ बसें ही निजी कंपनी की चलानी होंगी.

डीटीसी के अधीन हैं 5000 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर

दिल्ली परिवहन निगम के अधीन वर्तमान में करीब 5000 संविदा चालक (कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर) हैं. इनमें से लगभग 200 चालकों को निजी कंपनी के बस संचालन में भेजा जा चुका है. डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक आने वाले समय में जैसे-जैसे डीटीसी की बसें कम होती जाएंगी और निजी बसों की संख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे इन संविदा चालकों को निजी बसें के संचालन में लगाया जाएगा. इसका ये फायदा होगा कि उनके अनुभव का लाभ मिलेगा. साथ ही यात्रियों का सुरक्षित सफर सुनिश्चित किया जा सकेगा.

प्राइवेट बसों को चलाने को तैयार ड्राइवर (ETV Bharat)

यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी व महामंत्री मनोज शर्मा का कहना है कि अगर प्रबंधन की बात पर अमल हुआ और ड्राइवरों के अधिकार सुरक्षित रहे तभी काम किया जाएगा. यदि किसी भी स्तर पर समझौते का उल्लंघन हुआ तो कर्मचारी फिर से आंदोलन करेंगे. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि संविदा कर्मचारियों की समान काम समान वेतन, बेसिक डीए ग्रेड पे बढ़ाने जैसी जो मांगे हैं वह जारी रहेंगी. अभी नई सरकार बने कुछ महीने ही हुए हैं. आने वाले दिनों में यदि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

