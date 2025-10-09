DTC में बसों की भारी कमी, सड़कों से हटीं 591 CNG बसें, इस साल यात्रियों को राहत की उम्मीद नहीं

ETV Bharat / state

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में जाती दिख रही है. सितंबर महीने में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) की 591 सीएनजी बसें सड़कों से हट गई है. इससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जानकारी के मुताबिक अब डीटीसी के बेड़े में सिर्फ 169 सीएनजी बसें हैं, जो राजधानी दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं.

वहीं, 2517 इलेक्ट्रिक बसें यात्रियों की सेवा में सड़कों पर दौड़ रही हैं, लेकिन इनमें भी सीमित क्षमता के कारण हर रूट पर पर्याप्त बसें नहीं हैं. इस साल 12 मीटर की नई इलेक्ट्रिक बसें आने के आसार नहीं हैं. ऐसे में त्योहारी सीजन में यात्रियों को काफी असुविधा हो सकती है.

crisis of DTC BUSES IN DELHI
दिसंबर तक आएंगी 9 मीटर की देवी बसें (SOURCE: ETV BHARAT)

चलने योग्य नहीं बची थी सीएनजी बसें
DTC के बेड़े में हटी सीएनजी बसें चलने योग्य नहीं बची थीं. चालकों के मुताबिक आए दिन रास्ते में खराब हो जाती थी. इसके साथ ही यह बसें यात्रियों को बैठने के बाद फ्लाईओवर पर बड़ी मुश्किल से चढ़ पाती थीं, जिसकी वजह से हादसे की संभावना बनी रहती थी. सीएनजी बसों को लेकर 12 साल या 7.5 लाख किलोमीटर में जो पहले हो उसके अनुसार उसकी उम्र पूरी मानी जाती है. हटाई गई बसे उम्र पूरी कर चुकी थी और उन्हें विशेष अनुमति पर चलाए जा रहा था. क्योंकि दिल्ली में बसों की संख्या बेहद कम थी. इन बसों को दूसरे राज्यों में भी नहीं बचा जा सकता है क्योंकि यह अब बिल्कुल भी चलने के योग्य नहीं बची हैं. डीसी के पास इन बसों को सिर्फ स्क्रैप कराने का ही विकल्प है.

डीटीसी की पुरानी बसें हटने से यात्रियों को हो रही परेशानी
डीटीसी की पुरानी बसें हटने से यात्रियों को हो रही परेशानी (ETV BHARAT)

डीटीसी के पास अभी कितनी बसें
कुल बसों की संख्या : 2666
इलेक्ट्रिक बसें: 2517 (9 मीटर की 717 और 12 मीटर की 1800 इलेक्ट्रिक बसें)
सीएनजी बसें 149

लंबे समय से नहीं आई हैं 12 मीटर की इलेक्ट्रिक बसें
डीटीसी के रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में 2517 इलेक्ट्रिक बसों में से 717 बसें 9 मीटर लंबाई वाली हैं, जबकि 800 बसें 12 मीटर की इलेक्ट्रिक बसें हैं. इस साल दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद से अब तक नई 12 मीटर की इलेक्ट्रिक बस नहीं आई है, जबकि सबसे ज्यादा आवश्यकता इन्हीं बड़ी बसों की है, जो लंबी दूरी व भीड़भाड़ वाले रूटों पर बेहतर सेवा दे सकती हैं.

सड़कों से हटीं 591 CNG बसें
सड़कों से हटीं 591 CNG बसें (ETV BHARAT)

बसों की कमी का सीधा असर यात्रियों पर
बसों की कमी का सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है. बसों की कमी से यात्रियों को रोजाना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. सुबह व शाम के ऑफिस आवर्स में बस स्टॉप पर भीड़ का आलम देखने को मिलता है. यात्रियों को जहां पहले हर 10 से 15 मिनट में बस मिल जाती थी, अब कई बार आधा घंटा या उससे ज्यादा इंतजार करना पड़ता है.

इस साल यात्रियों को राहत की उम्मीद नहीं
इस साल यात्रियों को राहत की उम्मीद नहीं (SOURCE: ETV BHARAT)

दिसंबर तक आएंगी 9 मीटर की देवी बसें
डीटीसी के मुख्य जनसंपर्क के मुताबिक नई बसों की डिमांड पहले ही भेज दी गई है, लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि नई बसें कब तक आएंगी. अधिकारियों ने बताया कि 9 मीटर की इलेक्ट्रिक बसों (देवी बस) को प्राथमिकता दी जा रही है. इन बसों की 323 नई यूनिटें दिसंबर से पहले लाने की तैयारी है. इन बसों से लास्ट मिले कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा.

डीटीसी के बेड़े में लंबे समय से नहीं आई 12 मीटर की इलेक्ट्रिक बसें
डीटीसी के बेड़े में लंबे समय से नहीं आई 12 मीटर की इलेक्ट्रिक बसें (SOURCE: ETV BHARAT)

सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना बेहद जरूरी
दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपयुक्त और असम सरकार में परिवहन सलाहकार डॉ. अनिल कुमार छिकारा का कहना है कि यदि जल्द ही नई इलेक्ट्रिक बसें नहीं आतीं, तो दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर और दबाव बढ़ सकता है. यात्रियों की सुविधा बहाल करने के लिए जरूरी है कि डीटीसी अपने बेड़े का विस्तार जल्द से जल्द करे, जिससे राजधानी की सड़कों पर बसों की रफ्तार फिर से लौट सके.

