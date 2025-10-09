ETV Bharat / state

DTC में बसों की भारी कमी, सड़कों से हटीं 591 CNG बसें, इस साल यात्रियों को राहत की उम्मीद नहीं

दिल्ली में DTC बसों की भारी कमी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : October 9, 2025 at 11:34 AM IST 4 Min Read