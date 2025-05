ETV Bharat / state

DTC बसों में टिकट नंबर की गड़बड़ी से कंडक्टरों की नौकरी संकट में, यूनियन ने की शिकायत - TICKET NUMBER ERROR IN DTC BUSES

DTC बसों में टिकट नंबर की गड़बड़ी से कंडक्टरों की नौकरी संकट में ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 16, 2025 at 3:41 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 3:49 PM IST 3 Min Read

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली की सड़कों पर चल रही बसों में रोजाना करीब 41 लाख यात्री सफर करते हैं. रोजाना लाखों टिकट भी बिकती हैं. इन दिनों दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में टिकट नंबरों की मिस प्रिंटिंग ने एक गंभीर समस्या खड़ी कर दी है. दरअसल, टिकटों की नंबरिंग में तकनीकी गड़बड़ी के कारण कई बार नंबर बीच में से गायब हैं. इससे यात्रियों को कोई समस्या नहीं हो रही है, लेकिन कंडक्टरों की नौकरी खतरे में आ रही है. क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि टिकटें अधिक बेची गई हैं, जबकि यात्रियों की संख्या कम रहती है. ऐसी स्थिति में सबसे पहले शक बस कंडक्टर पर ही जाता है. डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया है.

Last Updated : May 16, 2025 at 3:49 PM IST