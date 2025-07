ETV Bharat / state

बड़ी सफाई से हो रही थी लकड़ी तस्करी, डीएसएम ने ट्रक से पकड़े साल के 44 नग, 4 वन कर्मी निलंबित - RAMNAGAR WOOD SMUGGLING

रामनगर में वनकर्मी निलंबित ( Concept Image- ETV Bharat )

Published : July 4, 2025 at 10:35 AM IST | Updated : July 4, 2025 at 10:40 AM IST

रामनगर: तराई पश्चिमी वन प्रभाग की वन सुरक्षा इकाई को बड़ी सफलता हाथ लगी है. एसडीओ किरन शाह के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने बैलपड़ाव बैरियर पर चेकिंग के दौरान साल की लकड़ी से लदा ट्रक पकड़ा है. इस ट्रक में निर्धारित संख्या से 44 नग अतिरिक्त लकड़ी पाई गई. एक्स्ट्रा लकड़ी ले जा रहा ट्रक पकड़ा: जानकारी के अनुसार रामनगर के चांदनी डिपो से काशीपुर की ओर जा रहे ट्रक संख्या UP-25BT-6927 को एसडीओ ने बैलपड़ाव चेकपोस्ट पर रोका. जब ट्रक की लकड़ियों को उतरवाकर गिनती की गई, तो रवन्ने में दर्ज 180 नगों के सापेक्ष 44 नग साल की लकड़ी अतिरिक्त पाई गई. इनमें से 7 नग ओवर साइज प्रकाष्ठ के भी थे. इसके अलावा रवन्ने में दर्ज और मौके पर पाई गई लकड़ियों की संख्या में भी अंतर था.

