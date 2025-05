ETV Bharat / state

झगड़े के बाद शराब के नशे में पति ने की पत्नी की हत्या, पांच साल पहले की थी लव मैरिज - MAN MURDERED HIS WIFE

वारदात स्थल से साक्ष्य जुटाते पुलिसकर्मी व एफएसएल टीम के सदस्य ( ETV Bharat Kuchaman City )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 6, 2025 at 12:10 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 12:41 PM IST 2 Min Read

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले में नावां के निकट चौसला गांव में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. एक युवक ने शराब के नशे में कुल्हाड़ी से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी. पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. घटनास्थल पर FSL टीम साक्ष्य जुटा रही है. सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेमीचंद खारिया, वृताधिकारी अरविंद विश्नोई और थानाधिकारी नंदलाल चौधरी मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई. मृतका की पहचान अर्चना माली निवासी देवराला (अजीतगढ़) के रूप में हुई है. उसने वर्ष 2020 में भागचंद पुत्र रघुनाथ मीणा चौसला से लव मैरिज की थी. दोनों की कोई संतान नहीं थी. घर में पति-पत्नी और लड़के का ताऊ रहते थे. एएसपी नेमीचंद खारिया ने बताया कि सूचना मिली थी कि पति-पत्नी के बीच में किसी मामले को लेकर झगड़ा हुआ. इसे लेकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी. मौके पर एफएसएल FSL टीम बुलाई है, जो जांच कर रही है. मामला दर्ज कर लिया है. जल्द ही आरोपी को भी डिटेन किया जाएगा. नेमीचंद खारिया, एएसपी (ETV Bharat Kuchaman City) पढ़ें: कबाड़ गोदाम में गला घोंटकर पत्नी की हत्या, कट्टे में डाला शव, आरोपी पति पुलिस हिरासत में - MAN MURDERED HIS WIFE थाना प्रभारी नंदकिशोर ने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के लिए टीमें बनाई है. जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा. घटना के बाद से गांव में तनाव है. पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं. पति ने शराब के नशे में हत्या करना बताया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Last Updated : May 6, 2025 at 12:41 PM IST