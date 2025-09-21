ETV Bharat / state

बेमेतरा में शराबी पति ने की पत्नी की हत्या, 14 साल की बेटी के सामने धारदार हथियार से मारा

बेमेतरा में रविवार को शराबी पति ने पत्नी का मर्डर कर दिया.

author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2025 at 7:36 PM IST

2 Min Read
बेमेतरा: जिले के नवागढ़ पुलिस थाना इलाके में रविवार को पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी. मामला ग्राम नांदल का है जहां शराबी पति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया.

14 साल की बेटी के सामने वारदात: शराबी पति ने 14 साल की बेटी के सामने अपनी पत्नी पर हमला किया. इस दौरान बच्ची पिता से मां के जीवन की गुहार लगाती रही लेकिन उसने नहीं सुनी. हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया है.

क्या है पूरा मामला: पूरी घटना रविवार की है, नांदल गांव में 42 साल का राजू साहू अपनी 36 साल की पत्नी धनेश्वरी साहू और बेटी के साथ रहता था. बताया जा रहा है कि, राजू साहू शराब पीने का आदी था और आए दिन पत्नी ने विवाद करता था. वारदात वाले दिन भी घरेलू विवाद इतना बढ़ा कि उसने आपा खो दिया.

लोगों ने पुलिस को दी जानकारी: विवाद के बाद आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. वही ग्रामीणों की सूचना के बाद नवागढ़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. कौशल्या साहू SDOP ने बताया कि, टीम ने आरोपी को तलाश कर उसे हिरासत में ले लिया है.

घटना की प्रत्यक्षदर्शी 14 वर्षीय बेटी है जिसका रो-रो कर बुरा हाल है. वहीं घटना के बाद से गांव में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है.

