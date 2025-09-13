ETV Bharat / state

शराबी ने दांत से काट कर अलग किया बच्ची का कान, मां के साथ भी की मारपीट, बच्चों की लड़ाई से हुआ विवाद

Girl's ear cut off in Karnal ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 13, 2025 at 11:58 AM IST 2 Min Read