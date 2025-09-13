ETV Bharat / state

शराबी ने दांत से काट कर अलग किया बच्ची का कान, मां के साथ भी की मारपीट, बच्चों की लड़ाई से हुआ विवाद

Girl's ear cut off in Karnal: हरियाणा के करनाल में शराबी ने 11 साल की बच्ची का कान दांत के काट कर अलग कर दिया.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 13, 2025 at 11:58 AM IST

करनाल: हरियाणा के करनाल जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शराबी ने 11 साल की बच्ची का कान दांत के काट कर अलग कर दिया. घायल बच्ची को परिजन आनन-फानन में सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद कल्पना चावला मेडकिल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया. जहां बच्ची का इलाज जारी है.

शराबी ने बच्ची का कान काटा: पीड़ित परिजनों ने बताया कि "शुक्रवार की शाम कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे. इस दौरान दो बच्चों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई. लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बात बड़ों तक आ पहुंची. बच्चों की लड़ाई को लेकर अभिभावकों में कहासुनी हुई. इसके बाद पड़ोसियों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया."

शराबी ने दांत से काट कर अलग किया बच्ची का कान (Etv Bharat)

बच्ची की मां से भी मारपीट: पीड़ित बच्ची के पिता विजय यादव ने बताया "मामला शांत होने के बाद आरोपी थोड़ी देर बाद शराब पीकर घर आया और बीवी से मारपीट की. उस वक्त मैं नहा रहा था. चिल्लाने की आवाज सुनकर जब तक मैं बाहर आया. तब तक आरोपी ने दांत से मेरी बेटी का कान काट कर अलग कर दिया. आरोपी ने मेरी बीवी को भी कई जगह काटा".

बिहार का रहने वाला है परिवार: घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है. आरोपी का नाम पंकज बताया जा रहा है. पीड़ित परिवार करनाल के तरावड़ी में रहता है. जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है. परिवार यहां पर मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा है.

आरोपी गिरफ्तार: जांच अधिकारी रणबीर दहिया ने बताया कि "पुलिस को घटना की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तो यहां देखा कि बच्ची का कान बिल्कुल काटकर अलग कर दिया है. आरोपी का नाम विजय है. जिसने शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल उसको गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है. वहीं बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है. परिवार की शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई की जा रही है."

