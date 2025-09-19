ETV Bharat / state

सीएम योगी को जान से मारने की धमकी, बोला- 25 सितंबर से पहले गोली मार दूंगा; आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में 30 वर्षीय सुनीत उर्फ गटुआ ( Photo Credit: Mathura Police )

Published : September 19, 2025 at 11:31 PM IST | Updated : September 19, 2025 at 11:41 PM IST

मथुरा: मांट में रहने वाले सुनीत ने नशे की हालत में मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी. एसपी देहात सुरेश कुमार रावत ने बताया कि वह पारिवारिक जमीन बंटवारे को लेकर परेशान था. गुरुवार को उसने सोशल मीडिया पर हाथ में पिस्टल लेकर धमकी भरा वीडियो पोस्ट किया था. शुक्रवार को घर पर पुलिस को देखकर वह छत पर चढ़ गया और फायरिंग की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मांट थाना क्षेत्र गांव हरदयाल में 30 वर्षीय सुनीत उर्फ गटुआ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 25 सितंबर से पहले गोली मारने की धमकी दी थी. उसने कहा था कि इसके बाद वह सुसाइड कर लेगा. मांट थाना क्षेत्र के नगला हरदयाल मजरा जाबरा में रहने वाले सुनीत का ताऊ के बेटे राम प्रकाश से स्कूल की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. राम प्रकाश ने सुनीत की मां से जमीन का बैनामा कराया था. जानकारी देते एसपी देहात सुरेश कुमार रावत (Video Credit: Mathura Police) सीएम पोर्टल पर शिकायत की थी: सुनीत का कहना है कि मां से धोखे से जमीन का बैनामा कराया गया है. स्कूल की जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद चला आ रहा है. उसने सीएम पोर्टल पर शिकायत भी की. कई अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाये. कोई कार्रवाई नहीं हुई.

